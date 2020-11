Hinrichs torna a donar la victòria a un Baxi que s'abona al centenari

Sisena victòria del Baxi Manresa, quarta a fora de casa, en un final agònic a Saragossa. Dos tirs lliures de Seth Hinrichs, com va passar a Fuenlabrada, han tornat a estar decisius per a un triomf sense Jou, amb una lesió de Báez al final i en un duel amb molts punts i moltes faltes.



Trenta-un punts en un quart



Tot i que els dos primers atacs dels dos equips han acabat amb cistella, els següents atacs han estat espessos, amb dos triples errats per Tabu. Però el rebot ofensiu permetia a Eatherton situar el 2-4. Brussino replicava amb un triple, tot i el bon punteig de Vaulet, i Ennis anotava un tir lliure per posar el 6-4. Els dos equips s'afinaven amb triples de Báez i de Benzing, aquest afortunat i Rafa Martínez empatava a nou. De tota manera, el Baxi no defensava bé les pilotes doblades per Thompton i Brussino clavava el tercer triple aragonès del període i, tot seguit, Benzing el tercer (15-9).

Per sort, els manresans han trobat l'encert de Rafa i Tabu, també des de 6.75 (15-15) abans de l'entrada a pista de Dani Pérez i que Sima tornés a avançar els seus (15-17). Ennis empatava tot seguit i Rupnik donava avantatge al Casademont abans del primer triple de Mason (18-20) i de l'entrada de Joesaar. Dani Pérez ha tingut dues bones accions, amb triple i robatori amb safata, fet que ha obligat Sergio Hernández a demanar temps mort a 1.43 amb 20-25. El Baxi portava un gran 5 de 8 en triples i Mason ampliava al 20-27. La màxima diferència seria de nou punts (20-29), en una acció de tiralínies acabada per Hinrichs i, tot i que Rupnik ha reduït amb un triple, un cop de dits de Sima ha deixat el 23-31 al primer descans.

Seeley fa molt mal



La seqüència anotadora ha seguit en la represa, amb bàsquets de Seeley i Sima i un triple de Barreiro que ha acostat el Casademont (28-33). I encara més amb dos tirs lliures anotats pel mateix Seeley (30-33). Després que Ennis perdés l'oportunitat d'empatar, Eatherton ha esmaixat en una continuació amb Mason (30-35). El mateix Mason errava i Seeley encistellava un altre triple i el seu onzè punt per posar el 33-35. Per sort, Eatherton ho compensava amb un 2+1 (33-38).



Però no es podia aturar la parella de dosos Seeley-Ennis. que anotaven quatre punts seguits i escurçaven fins al 37-38 a 5.37. Baéz eixamplava fins al 37-40 i, després d'un tap revistat del mateix dominicà i d'una errada de San Miguel. Eatherton defensava bé Hlinason i ell mateix ampliava mínimament al 37-41. Un nou triple de Tabu establia el 38-44, però entre Brussino i Benzing reduïen la distància a dos punts (42-44, a dos minuts i mig).