Eulis Báez té una ruptura al bíceps femoral i no està concretat el temps de baixa

No tot són bones notícies al Baxi Manresa. Els bons resultats de les darreres jornades han vingut acompanyats de lesions de dos dels jugadors de l'equip. L'ala-pivot de la República Dominicana Eulis Báez va lesionar-se diumenge a Saragossa, on ja no va poder acabar el partit amb el Casademont. Báez té una ruptura al bícepos femoral de la cama dreta i no podrà disputar els propers enfrontaments. El primer, el que ha de jugar el Baxi aquest dijous davant l'Iberostar Tenerife al Congost (21.15 h).

Per la seva banda, Guillem Jou encara no pot exercitar-se amb el grup per l'esquinç del turmell esquerra que es va fer en un entrenament de la setmana passada.

En els dos casos, l'evolució de les respectives lesions determinarà la data del seu retorn a l'activitat normal.