El lituà Deividas Dulkys, possible relleu de Joesaar al Baxi Manresa

El Bàsquet Manresa està preparant el retorn del lituà Deividas Dulkys a l'equip, segons afirma el periodista Donatas Urbonas. L'escorta arribaria per substituir l'estonià Janari Joesaar, que ha disputat alguns minuts en els darrers partits per les lesions que arrossega el conjunt de Pedro Martínez, però que en tota la temporada no ha comptat per al tècnic.

En la roda de premsa d'aquest dimecres, prèvia a l'enfrontament del Baxi amb el Tenerife (demà, 21.15 h), i a preguntes de Regió7, ha rebutjat parlar de possible retorn de Dulkys.

El lituà no té equip actualment i es troba al seu país entrenat sis dies a la setmana i ha disputat algun amistós amb el Rytas de Vílnius. Segons Urbonas, Dulkys està preparat físicament per tornar a competir, però cal tenir en compte que no té ritme de competició.

Martínez no podrà comptar amb Báez per al partit contra el Tenerife ja que la seva és una baixa de llarga durada. Sobre Guillem Jou, el tècnic ha dit que «no creu que pugui jugar».