El Baxi resisteix tres quarts però no aguanta en el tram final (80-88)

El partit ja estava igualat. Fitipaldo anotava de tres sobre la possessió, però entre Sima i Vaulet no permetien que els insulars tornessin a obrir forat (39-40).

Però el rival era fort i ha fet falta na sola pèrdua de Hinrichs perquè la diferència es tornés a escapar fins al 39-44, amb Shermadini i Cavanaugh anotant. El joc era una guerra de guerrilles i el Baxi reigualava a 44 amb un triple de Dani Pérez i recuperava la pilota. Rafa fallava un triple forçat i l'Iberostar es menjava l'últim tir.

Petits avantatges



Sajus tornava a arrencar d'inici i a patir Shermadini. En la primera acció li anotava un bàsquet, però en la segona el lituà li provocava una falta i Vaulet, en una altra contra, donava el primer avantatge local (48-46). Marcelinho era el jugador que mantenia els canaris en el partit quan el Baxi obtenia la seva màxima diferència del partit amb el 55-51 després d'un bàsquet de Mason.



Falla l'atac



El quart final començava bé amb un triple de Joesaar (69-65), però els bases canaris, en small ball, empataven i una antiesportiva de Sajus a Doornekamp donava avantatge als canaris (69-73).



Pedro Martínez responia també amb dos bases i la sequera arribava a tots dos equips amb 71-73, amb dues faltes seguides d'Eatherton, que es posava amb tres. Un triple d'un fins llavors desaparegut Salin i un dos més un de Marcelinho eixamplava la distància fins a un preocupant 71-79 a 6.01.L'atac manresà no funcionava, tot i l'entrada de Mason però el partit no estava perdut i Eatherton ho recordava (73-79). Però un nou triple de Doornekamp ho feia tot més difícil (73-82). Calia defensar i Dani Pérez reduïa (75-82) amb un tir curt, però Fitipaldo dictava càtedra i assistia a Shermadini per a un 75-84 que semblava deixar-ho tot llest. Tot i això, el Baxi no es rendia. Dani Pérez tornava a escurçar (77-84) i l'equip recuperava la bola, però el base errava dos tirs assequibles i l'1 de 7 en triples de la resta de l'equip permetia un final tranquil als aurinegres.

L'avantatge es mantenia amb un bàsquet de Dani Pére (57-53) i semblava que les coses es podien aclarir amb una lesió de Shermadini caient a terra, però tornava a aparèixer Fitipaldo amb un triple i un parell de pilotes perdudes han permès una nova escapada forana (59-65). Però Eatherton treia una antiesportiva, anotava un tir lliure i Rafa escurçava fins al 62-65. A més, Joesaar provocava una falta d'atac i Sima completava un alley-hoop del mateix santpedorenc i Eatherton completava la remuntada (66-65) just al final del quart.