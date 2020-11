L'esposa de Dulkys confirma el fitxatge del jugador per Instagram

Al final és més útil seguir els Instagrams dels jugadors i les seves famílies que no pas esperar les notes dels clubs. La parella de l'ala Deividas Dulkys, McCall, ha confirmat en el seu compte d'Instagram la notícia que ahir va desvetllar el periodista lituà Donatas Urbonas, que el jugador ja havia arribat a un acord per firmar pel Baxi Manresa fins a final de temporada. La notícia no va ser confirmada ni pel club, ni pel propi entrenador, Pedro Martínez, tot i que en una roda de premsa en què va expressar el seu descontentament per haver de parlar del tema abans del partit d'aquest dijous contra l'Iberostar Tenerife, també va deixar anar que no ho desmentia.

En el seu escrit a Instragram, McCall Dulkys recorda com de dura va ser la temporada anterior per als Dulkys pel naixement dels seus fills bessons, Leo i Kai, que van tenir problemes de salut en les primeres setmanes de vida, i com després van sobreviure a haver d'estar cinquanta dies confinats a un país mentre esperaven si la competició es reprenia o no. La parella també té un altre fill. Ara, segons ella, la família "ha hagut de fer les maletes en 24 hores i passarem el dia en un avió de retorn a Espanya, on D (Deividas) ha firmat per jugar la resta de la temporada a Manresa".

Se suposa que el club esperarà al final del partit contra l'Iberostar Tenerife per donar a conèixer la notícia. Caldrà veure quins moviments suposa aquest fitxatge, tot i que la lesió d'Eulis Báez pot fer que la sortida d'algun jugador, amb l'estonià Janari Joesaar al centre de la diana, no sigui imminent. Dulkys va arribar a Manresa el setembre del 2019 com a substitut temporal de Ryan Toolson, però la seva bona feina, principalment en defensa, va provocar que el Baxi se'l quedés fins a final de temporada, interrompuda abruptament per la pandèmia.