Dulkys: «Intentaré encaixar a l'equip i que s'hi mantingui la bona feina»

El Baxi Manresa va confirmar ahir la notícia que es coneixia des de dimecres, la tornada a l'equip de l'ala lituà Deividas Dulkys, de 32 anys i 1,95 metres, que ja va jugar al Congost la temporada passada. El jugador ja es va entrenar ahir a la tarda amb l'equip i es va mostrar, en declaracions difoses pel club, «content de tornar. Sabia on venia, que aquí hi ha un bon ambient. És bo tornar a veure la gent, que m'ha rebut bé».

Dulkys va afirmar, sobre el joc del Baxi en aquest principi de campanya, que «ho estan fent bé. Juguen tots junts i l'entrenador els està posant on toca. Intentaré encaixar-hi perquè es mantingui la bona feina que s'hi està fent».

A part de perquè no tenia equip, Dulkys diu que torna per «la gent del club, els aficionats i la familiaritat que es viu aquí. No he estat prou temps a fora per saber què ha canviat. Evidentment, trobo a faltar els companys que ja no hi són de la temporada passada, però aviat coneixeré els nous i anirà tot bé».

El jugador bàltic es va mostrar satisfet de la rebuda que ha tingut a través de les xarxes socials i admet que «els trobarem a faltar al pavelló, però intentarem guanyar per ells». El seu debut serà el proper dia 22 a la pista del Madrid.