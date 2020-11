El Baxi perd Tabu per a diumenge per una lesió muscular

El base congolès amb passaport belga del Baxi Manresa, Jonathan Tabu, no podrà jugar diumenge a la pista del Reial Madrid, en duel de la dotzena jornada, per culpa d'una lesió muscular. Segons va informar ahir el club, el director de joc té una distensió a l'adductor de la cama dreta i s'afegeix, d'aquesta manera, a Eulis Báez com a baixes per a l'enfrontament contra els blancs, pendents de si encara disposen de Facundo Campazzo, que està a punt de marxar a l'NBA. Segons va avançar ahir Chema de Lucas, el seu destí podria ser Denver.

Pel que fa al Baxi, la baixa de Tabu serà coberta, amb gairebé total seguretat a la convocatòria, pel vinculat Marc Peñarroya, aprofitant que el Grup Via CB Artés no té partit aquests dies.

De cara a diumenge, el Baxi segurament recuperarà Guillem Jou i hi redebutarà Deividas Dulkys. Per sort, després té tres setmanes sense partit per recuperar gent.