El Baxi vol incomodar una festa de comiat

En les prèvies del partit que avui disputaran el Reial Madrid i el Baxi Manresa, almenys en els mitjans d'àmbit estatal, no es parla d'una altra cosa: la marxa de Facundo Campazzo del conjunt blanc. El base argentí, un dels jugadors més determinants del bàsquet europeu de les últimes temporades, disputarà avui, amb total seguretat (si no és que se'l reservi per prevenir una lesió) els seus últims minuts amb la camiseta madridista abans de marxar a jugar als Denver Nuggets de l'NBA.

Enmig d'aquest moviment, el Baxi Manresa, amb dues baixes, però també amb dues incorporacions respecte de l'últim partit, intentarà fer el que tan bé ha fet aquesta temporada: competir. Tot i que el seu entrenador no li dona gaires opcions, l'equip del Congost provarà de marxar amb una victòria més a una aturada de tres setmanes per culpa de les finestres FIBA i de la jornada de descans per la lliga de dinou equips.

Deividas Dulkys podria debutar en la seva segona etapa a l'equip, després de ser contractat la setmana passada per reforçar la posició de tres. També tornarà Guillem Jou, ja recuperat de l'equinç de turmell que no li ha permès jugar els dos últims enfrontaments. En canvi, es manté de baixa Eulis Báez i tampoc no hi serà Jonathan Tabu, per culpa d'una distensió d'adductors, la qual cosa obligarà el tècnic del Baxi a intercanviar Marc Peñarroya i Makai Mason per donar descans a Dani Pérez.

Poques opcions



Sobre les possibilitats de guanyar un equip que roman imbatut a la lliga i que ha encadenat una bona ratxa a Europa, Pedro Martínez va mantenir el mateix discurs que ara fa un any, quan va declarar que no tenien gairebé opcions de vèncer. «Tenim les mateixes, no ha canviat. Podria dir una altra cosa i mostrar un discurs guanyador, però penso que hi ha poques possibilitats. Sempre pot passar, però és difícil. I no és pels lesionats. Tenim les mateixes que si disposéssim de Báez i Tabu. Poques. El seu potencial és tan gran que no sabem contra qui juguem, ja que fan convocatòria i poden descartar jugadors. Són molt millors que nosaltres. Però això és esport. Si guanyem, una alegria molt gran, i si perdem, que ens serveixi per millorar. Jo sempre vull jugar contra els millors perquè això fa que et superis. La finalitat no ha de ser guanyar, sinó el resultat del que fas, el teu treball».

Per això, preguntat sobre si prefereix que avui jugui Campazzo o no, després de fer broma i de dir que «sí, perquè així no tindran cap excusa», va afirmar que ho vol perquè, «a més, és un jugador a qui admiro. No ho va tenir fàcil, va haver de sortir cedit per tornar i s'ha convertit en un MVP de la lliga que hem vist créixer».

Pedro Martínez, que va explicar que en les tres setmanes sense partit continuaran entrenant-se igual perquè «la màquina no pot parar i així podrem millorar algunes coses», també va explicar el fitxatge de Dulkys. «Ha estat un temps parat i encara ha de recuperar una part del nivell físic, però el coneixíem. És un noi que treballa molt bé en els entrenaments, juga dur i la seva incorporació ens podia ajudar en alguns temes que potser ens han faltat en aquest inici de temporada. A més, com que no jugava amb ningú, no ha suposat un problema molt gran portar-lo. Potser mirant només les xifres no hauríem fet l'esforç, però coneixent-lo ho podíem fer».