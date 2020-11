El Baxi Manresa aguanta tres quarts però perd contra el Reial Madrid

El Baxi Manresa ha acabat claudicant a la pista del Madrid en un partit en què ha fet la goma durant tres quarts però en què no ha pogut aguantar l'estrebada del base Campazzo, que avui deixava els blancs per anar a l'NBA, en l'últim període.



Castigats per Llull i Tavares

Tot i que Scott Eatherton ha anotat la primera cistella del partit en un tir a mitja distància, el Baxi ha tingut molts problemes per aturar Tavares en els primers minuts. El capverdià ha anotat sis punts gairebé seguits per situar el 8-2 en el marcador. Entre Vaulet i el mateix Eatherton han reduït la diferència, però el nord-americà ha comès la segona falta massa aviat i ha hagut d'entrar a la pista Sajus.

A part del pivot blanc, que seguia anotant i taponant, Sergi Llull també tenia el dia, com gairebé sempre contra el Manresa, i amb un triple i una jugada de 2+1 ha obligat Pedro Martínez a demanar temps mort (19-8 a 4.56). Mason ha entrat a jugar de base per la falta de Tabu, però l'ofensiva bagenca seguia encallada. Per sort, el Madrid semblava refiat en la seva ofensiva. Vaulet ha trencat un parcial de 8-0 i Sima ha donat un gran relleu, amb sis punts seguits (25-16). Un contraatac de Rafa ha rebaixat fins a set punts (25-18) abans del primer descans.



Duel de 'highlights'

Sima ha seguit amb el seu recital i entre ell i Eatherton han posat sis punts de distància (28-22). Pedro Martínez ho ha provat per primer cop enguany amb dos cincs, el nord-americà i Sajus, davant de la falta de quatres. L'intercanvi de cistelles entre els dos equips han deixat la de Reyes, que es convertia en el màxim anotador en un sol equip de la lliga, grans triples de Rafa i Carroll i esmaixades d'Eatherton i Garuba (37-27). Però ja se sap que aquest joc afavoreix els blancs i el vuitè punt de Carroll ha obligat Pedro Martínez a demanar temps amb 39-27.

Mason ha tornat a la pista i ell i un triple d'Eatherton han aplicat bé les instruccions (39-32). Els següent minuts han mostrat accions espectaculars com una esmaixada de Sajus fent un pòster a Tavares i un tap d'Eatherton a Garuba. La diferència s'estabilitzava (45-37, amb un tir lliure anotat per Mason) i el mateix jugador amb passaport alemany ha fet parar el partit a Pablo Laso amb un triple (45-40). La diferència, finalment, ha estat de set punts, amb dos tirs lliures de Sergi Llull.

Campazzo para els peus

El bon partit d'Eatherton s'ha vist condicionat per la tercera falta, tot i que no ha estat rellevat. La defensa del Madrid ha crescut un pas i ha eixamplat la diferència fins als catorze punts després d'una acció rara amb esmaixada de Deck, que ha posat el 54-40, sense punts per al Baxi encara en tres minuts i mig.

Hinrichs ha trencat la sequera, però el Madrid ara estava animat i Randolph i Campazzo han disparat la distància fins als divuit punts (60-42). Però dos triples seguits, d'Eatherton i Mason, a part d'un tir a mitja distància de Sajus, han parat el cop (60-50). Rafa, amb un altre triple des de la cantonada, ha tancat un parcial de 0-11 i ha obligat Laso a aturar el duel (60-53). La reacció blanca no s'ha fet notar, amb bàsquets dels dos de l'inici, Tavares i Llull (64-53) i un seguit d'accions de l'«homenatjat» Campazzo, provocant faltes, han fet arribar el seu equip amb un còmode avantatge a l'última aturada (73-58).



Càstig final

lL'últim període ha començat amb la sensació que ja s'havia decidit qui guanyava el partit. El Baxi ha deixat per uns moments de fer el seu habitual joc acadèmic en atac i això ha permès que el Madrid anotés amb facilitat, amb un Campazzo que ja volia marxar deixant tot el seu recital de passades i encerts, i també de joc teatral. Un bàsquet de dos d'Albalde ha posat el 79-60, mínimament rebaixat per un bàsquet de dos de Vaulet.

Mason tenia problemes amb el base argentí, de qui ha rebut un cop de colze primer i a qui ha comès una falta antiesportiva després, fruit de la desesperació. Les errades en atac seguien arribant i Deck ha deixat la màxima distància (87-64, a 5.52). A quatre minuts i mig. Campazzo ha deixat la pista definitivament amb el partit enllestit.

Els minuts de les escombraries han intentat ser aprofitats pel Baxi per reduir la distància, però el Madrid no s'ha deixat. Ha tingut 26 punts (96-70, amb triple de Carroll). El Madrid ha arribat al punt número 100, però aquest cop el Baxi hi ha estat lluny, en la diferència contrària més gran de la temporada.