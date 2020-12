El Baxi comunica la baixa de l'ala estonià Janari Joesaar

Estava cantat que tard o d´hora acabaria passant i ahir es va convertir en una realitat. L´ala estonià Janari Joesaar deixa el Baxi Manresa, aprofitant les setmanes de descans del conjunt bagenc de la competició, segons va comunicar ahir el propi club. De fet, Joesaar fa dies que és a fora de Catalunya, ja que va ser l´únic jugador de la plantilla que va ser convocat per la seva selecció en les anomenades finestres FIBA, els partits de classificació per a l´Eurobasket del 2022. D´aquesta manera es tanca un periple en què el jugador de Tartu no ha convençut el tècnic, Pedro Martínez, que l´ha utilitzat poc durant els partits.

Justament perquè la voluntat del Baxi era desprendre´s de Joesaar en el primer moment en què hi hagués una opció, l´entitat va contractar ara fa tres setmanes l´ala lituà Deividas Dulkys, que ja havia actuat al Bages la temporada passada. Com va admetre el mateix Martínez en l´última roda de premsa abans de l´aturada de l´ACB, Dulkys encara no estava en plenes condicions físiques quan va aterrar, ja que no tenia equip, i aquestes setmanes han estat aprofitades per treballar amb ell en aquest sentit i que estigui molt millor en el proper enfrontament, dissabte vinent, a casa, davant del Joventut.

La història de Joesaar a Manresa serà, per tant, similar a la que va viure fa dues temporades a Tenerife, durant la seva anterior etapa a l´ACB. Aleshores, les lesions el van castigar i només el van deixar jugar sis partits per un conjunt insular que el va tallar abans del final del campionat. En aquesta oportunitat, Joesaar també ha estat uns partits lesionat a Manresa, però no ha estat el motiu de la baixa, sinó que el seu joc no complia les expectatives del tècnic, que ha preferit utilitzar un escorta com Guillem Jou en la seva posició.

Joesaar, que va anotar 11 punts en la derrota del seu país contra Rússia de dissabte de la setmana passada en el partit internacional que va disputar, només ha intervingut en quatre partits de la lliga, un dels quals amb poc més d´un minut en pista, amb els 7 punts contra el València i els 5 contra l´Iberostar Tenerife com a màximes puntuacions.