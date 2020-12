Baxi Manresa: Després de la calma arriba la tempesta

Tres setmanes sense partits per al Baxi Manresa s'acaben dissabte. Els xocs de les seleccions estatals i el descans bagenc del cap de setmana per la rotació que provoca la lliga de dinou equips ha obligat a una mena de confinament-hibernació al conjunt de Pedro Martínez que, de tota manera, s'ha seguit entrenant sense vacances per a ningú. Durant aquest període, però, sí que hi ha hagut alguns canvis a la lliga que provoquen que, tot i que és semblant, la situació no sigui igual que el 22 de novembre.

A més, el Baxi s'haurà d'activar amb rapidesa perquè passarà del res al tot en qüestió de dies. De demà en un mes, el 9 de gener s'acabarà la primera volta de la Lliga Endesa i a l'equip manresà li falten sis partits en aquests dies per saber quina és la seva posició a l'equador del campionat, si pot aspirar a arribar a la seva primera fase final de la Copa en disset anys, objectiu molt complicat i, sobretot, si manté la diferència substancial de quatre partits respecte de la zona de descens.

Per saber quines poden ser les aspiracions del Baxi cal fer un cop d'ull als rivals que tindrà a davant i, com sol succeir, determinar si seran més o menys assequibles depèn de diversos factors. El primer, aquest dissabte, és el Joventut, conjunt que té un partit avui, amb viatge còmode a Venècia, de l'Eurocup, i que per tant arribarà amb poc desgast. Els badalonins ja van jugar dos cops contra el Baxi a la pretemporada, amb un triomf per equip, i estan fent una gran campanya, cinquens a l'ACB i imbatuts a Europa. És un duel complicat.

També ho és, i molt, la visita al San Pablo Burgos de Joan Peñarroya de la setmana següent. El Baxi no es trobarà el dur ambient del Coliseum, però sí un equip que té dos triomfs més i que és difícil de vèncer. El Burgos no haurà de viatjar, ja que el partit anterior, de Champions, el té a casa contra el Darussafaka turc tres dies abans.

Després sembla que arribi una petita vall, però seran dos partits en 48 hores en plenes festes de Nadal. Al Congost arribarà un Gran Canària que ara es troba enfonsat, però que s'ha reforçat amb Stevic i Slaughter i caldrà veure com reacciona, i dos dies més tard, visita al cuer, l'Acunsa GBC de Pere Tomàs. Són els dos enfrontaments en què sembla més fàcil que en els altres treure'n alguna cosa.

Els dos partits finals de la volta tornen a ser difícils. Ho és sempre una visita a l'UCAM Múrcia, un dels conjunts més durs de la competició, i encara més a casa. A més, serà cinc dies després del viatge a Sant Sebastià, amb la qual cosa s'enllacen dos desplaçaments que no són curts en pocs dies i amb el Cap d'Any al mig. Finalment, si s'hi juga res, el Baxi ho haurà d'anar a buscar a la pista del Barça, de la qual no cal explicar les dificultats que suposa.

El millor de la situació és que l'equip està ara en una zona tranquil·la. Respecte de l'últim dia que va jugar, amb derrota a Madrid, només l'han avançat el Burgos i el València, que tenien partits ajornats. A sota hi ha els mateixos equips, que no han sumat els últims dies i el descens el marca precisament el Gran Canària amb dos triomfs, a quatre del Baxi. S'ha acabat el descans i tot torna a arrencar.

Fins divendres, en la roda de premsa prèvia al partit contra el Joventut, no quedarà clar amb quins jugadors compta Pedro Martínez per al duel de l'endemà. Abans de l'aturada, tenia dues baixes, la d'Eulis Báez, que s'havia perdut els dos últims enfrontaments, contra l'Iberostar Tenerife i el Reial Madrid, per culpa d'un trencament al bíceps femoral de la cama dreta, i el de Jonathan Tabu. El base belga d'origen congolès es va perdre per problemes a un adductor el duel a la pista dels blancs.

A més, el Baxi ja no comptarà, tampoc, amb la presència de l'estonià Janari Joesaar, del qual es va informar dissabte que havia trencat la seva vinculació amb el club de manera acordada. Justament per salvar aquesta situació, bastant cantada veient la utilització que Pedro Martínez havia fet del jugador bàltic durant tota la temporada, el club ja havia fitxat el lituà Deividas Dulkys, que va debutar contra el Reial Madrid i que ha d'haver aprofitat les tres últimes setmanes per posar-se en forma després de setmanes d'inactivitat competitiva.

Amb aquestes variacions, es complicat saber com respondrà l'equip després de la inactivitat dels jugadors. En les dues últimes temporades, per exemple, ja ho van viure per la disputa de la Copa del Rei. L'any passat, el retorn es va saldar amb dues derrotes, a la pista del Barça (86-74) i a casa amb el Betis (74-84) abans que la pandèmia ho aturés tot. En canvi, fa dos cursos, amb Joan Peñarroya a la banqueta, el Baxi va tornar superant l'Estudiantes i l'Obradoiro en dos partits a casa per 101-91 i 75-72, respectivament.