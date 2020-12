Joesaar: «hauria hagut de fer cas al consell de Vene»

El Baxi Manresa va informar dissabte de la baixa definitiva de l'ala Janari Joesaar, jugador que ha comptat entre poc i res per a Pedro Martínez en l'inici d'aquesta temporada i que només va tenir quatre estones damunt de la pista. En una entrevista al periodista estonià Peep Pahv, al portal del seu país Delfi, el ja exbasquetbolista dels bagencs es lamenta de no haver fet cas d'un consell de l'exjugador del Manresa, el seu compatriota Siim-Sander Vene, que va coincidir amb el tècnic barceloní a Gran Canària. Tot i que no desvetlla el contingut de la recomanació, sí que deixa entreveure que ja l'havia avisat que no jugaria gaire.

Així, segons explica Joesaar, mentre estava negociant amb el Manresa va demanar opinió a Vene, amb qui sol coincidir a la selecció, i "tal com ell em va dir que aniria, és com ha anat". Lamenta que "a Espanya he coincidit amb entrenadors amb qui no hem tingut una bona entesa" ,en relació a quan va ser a l'Iberostar Tenerife, la temporada 2018-19, on tampoc no va ser gaire utilitzat per Txus Vidorreta. "El club pot dir que he tingut problemes d'adaptació a l'equip, però jo tinc una opinió que no diré ara mateix".

Joesaar explica que "abans de tancar el contracte, vaig parlar amb l'entrenador sobre el meu rol a l'equip. Volia estar segur que les coses no anirien com a Tenerife. Però hi van anar. Em van oferir el contracte molt aviat i, veient com estava la situació pel coronaviurs, semblava una feina bona i segura".

Siim-Sander Vene, el jugador que va aconsellar Joesaar, va coincidir amb Pedro Martínez a Gran Canària durant el final de la temporada 2018-19, en què l'entrenador català va salvar els insulars del descens. Durant els dos mesos en què van treballar junts, les prestacions de l'estonià van baixar molt quant a minuts, de més de 20 en pista amb els tècnics anteriors a gairebé sempre al voltant dels deu i fins i tot sense jugar en l'últim.



Retorn a casa

Joesaar va deixar el Baxi i es va incorporar a la seva selecció fa menys de tres setmanes per disputar-hi el partit que van perdre davant de Rússia corresponent a la classificació per a l'Eurobasket 2022. "Les negociacions per rescindir el contracte van tenir lloc llavors" i tot va quedar enllestit amb el Baxi i no hi va perdre diners ja que "a Espanya, els contractes estan garantits i si es volen trencar, cal que hagi un acord bilateral".

Ara, Joesaar ha tornat a l'equip al qual ja va estar entre l'Iberostar i el Baxi, el Kalev Tallinn, al qual es va incorporar dilluns i amb el qual té partit de la VTB League, la competició que aplega conjunts dels països de l'antiga Unió Soviètica i polònia, demà contra el Tsmoki Minsk bielorús.