El Baxi perd Makai Mason per lesió durant un temps indefinit

Makai Mason no podrà actuar en el partit de dissabte contra el Joventut

El Baxi Manresa ha anunciat aquest divendres la lesió de l'escorta nord-americà amb passaport alemany Makai Mason. En la nota feta pública pel club es parla d'una sobrecàrrega muscular afegida a un edema ossi que no el deixa entrenar-se amb el grup i no s'hi indica el temps estimat de recuperació, amb la qual cosa es perd el xoc de dissabte contra el Joventut.

Aquest és el segon partit que es perd Mason aquesta temporada després del que ja no va poder jugar contra el València, al Nou Congost, corresponent a la tercera jornada. En aquella ocasió va ser per un esquinç de turmell que s'havia fet en el duel anterior, 48 hores abans, contra l'Obradoiro, però ja va estar recuperat per enfrontar-se a l'Unicaja, a Màlaga, la setmana següent.