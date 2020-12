El Baxi tomba el gegant verd-i-negre amb feina d'equip

El Baxi Manresa ha tornat de les tres setmanes d'aturada amb una meritòria victòria per 85-80 contra un dels conjunts forts de la lliga, el Joventut, en un partidàs ofensiu d'homes com Eatherton i Dani Pérez i de tot l'equip en accions que han evitat l'escapada de la Penya i que han provocat que el triomf local caigués en els últims segons.



Alternatives a alt ritme

El Joventut ha agafat la davantera des de l'inici amb el bàsquet de Pau Ribas, però el Baxi no ha notat la inactivitat i li ha donat una bona rèplica sobretot de la mà d'un encertadíssim Dani Pérez. El base de l'Hospitalet ha anotat el primer triple del partit i cinc punts més, amb un altre llançament de tres inclòs, en els primers cinc minuts, que han donat una davantera de 12-11 als manresans.

Per la banda badalonina, es buscava molt el joc d'esquena de Tomic i Pau Ribas repartia bé joc. A més, Eatherton cometia dues faltes en carregar el rebot d'atac, la segona molt rigorosa, però un contraatac de Jou en un robatori d'ell mateix posava el 14-11. El Baxi ja estava en bonus i el Joventut no cometria la primera falta fins 49 segons abans del descans. Enmig, els badalonins trobaven Birgander i Dimitrijevic qui, amb quatre punts seguits, a part d'una altra cistella de Morgan, situava el 17-21, només respostos per un triple de Rafa. Sajus reduïa la distància i, en una llarga última jugada, el Báez perdia l'opció d'empatar a 21 punts.

Gran defensa local

El segon període ha seguit amb el mateix ritme ràpid per les dues bandes i amb alternatives en el marcador. Eatherton, que ha tornat després de les dues faltes, ha defensat bé Tomic i, a més, trobava tirs lliurats per anotar des de lluny. La defensa del Baxi provocava que els badalonins perdessin fins a vuit pilotes a prop del descans i, tot i que Brodziansky, molt ben tapat per Báez, havia posat el 23-25, un parcial de 6-0 finalitzat amb un gran contraatac de Dulkys donava el màxim avantatge als bagencs (29-25).

Bassas ha respost amb un triple i els col·legiats es complicaven la vida, primer anul·lant un 2+1 clar de Ventura i després indicant una rigorosíssima tercera falta a Eatherton. En la jugada següent, Sima acabava una porta enrere (33-28) i, després d'una falta de Hinrichs, García González assenyalava una tècnica a la banqueta local.

El Baxi ho ha oblidat amb un triple de Báez (36-31), però dues bones accions de Brodziansky han escurçat el resultat al descans fins al 36-35.

Aturant l'escapada de la Penya

Hinrichs ha estat el protagonista de les primeres accions de la represa amb dos bàsquets i provocant una falta a Pau Ribas que hauria hagut des ser antiesportiva en una altra errada arbitral (40-37). El Baxi trobava moltes segones opcions amb quatre rebots en atac gairebé seguits i Eatherton situava el 43-39, errant un tir lliure.

Però des d'aquest moment el Baxi es descentaria amb una sèrie de decisions com una falta de Jou amb tres tirs i una tècnica a Pedro Martínez, amb un Pau Ribas que es trobava com peix a l'aigua en aigues mogudes (43-47). Eatherton responia, per sort, amb un triple i tallava la sagnia. Però el Joventut s'escapava novament fins al 51-56 després de bones assistències de Tomic. La dinàmica era badalonina però els manresans han esvitat l'escapada, sobretot amb tres tirs lliures de Tabu a l'últim segon, després d'una falta de Bassas (59-62).

El rebot ofensiu, clau

L'últim quart ha començat amb molta intensitat i duresa per les dues bandes, amb reclamacions de faltes. L'avantatge era curt pel Joventut (63-66, després d'un bàsquet de Birgander). Pedro Martínez ha fet canvis i l'entrada de Hinrichs ha reactivat l'equip, amb un triple de Dulkys i un contraatac d'ell mateix (68-66).

En aquesta fase del partit, el Joventut no trobava arguments en atac i es mantenia amb tirs lliures de Tomic. A l'altra banda, Eatherton seguia fent un partidàs i Dani Pérez anotava un triple (75-70, a 3.20), fonamental. En la jugada següent, Jou ha tingut un altre tir de tres per sentenciar, però ha errat i Pau Ribas tornava a obrir el partit (75-72).

En l'acció de després del temps mort, Eatherton, amb quatre faltes, acabava un alley-hoop i Hinrichs cometia la cinquena falta que es cobrava un tir lliure errat per Tomic (77-73, a 1.46). Aleshores, els tirs lliures de Báez han posat el 79-73. El Baxi ha estat a punt de recuperar la pilota, però un triple llunyaníssim de Pau Ribas a 55 segons (79-76) ho deixava tot obert. La següent acció ha explicat la gana del Baxi. El tir errat per Dulkys provocava el dotzè rebot, sisè en atac, de Guillem Jou i dos tirs lliures anotats per Dani Pérez a 22 segons (81-76). Brodziansky anotava massa ràpid (81-78, a 19 segons) i Rafa entrava a pista per rebre faltes i tirar tirs lliures. N'ha rebut una i ha anotat els dos tirs (83-78, a 16,4 segons).

En l'acció següent, Pau Ribas s'ha complicat la vida en una acció pel fons i Dulkys ha robat una pilota definitiva que ha donat dos tirs lliures a Eatherton, que el nord-americà ha convertit (85-78, i duel liquidat). Tot i això, a tres segons, Pau Ribas ha tingut dos tirs lliures per una falta de Dani Pérez. Els ha fallat i el bàsquet final d'Aróstegui només ha servit per maquillar el resultat.