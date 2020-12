El Baxi paga amb la derrota un inici de partit molt fluix

El Baxi Manresa no ha pogut reaccionar a un mal inici de partit, en què el San Pablo Burgos s'ha situat amb setze punts de diferència (26-10) i ha perdut per setè cop aquesta temporada, els mateixos que ha guanyat. Tot i la reacció en algunes fases i el domini del rebot, els mals percentatges de tir i l'encert dels locals en el llançament exterior, amb tretze triples anotats, ha fet impossible la reacció bagenca.



Negats en atac

Com era d'esperar de dos equips que ataquen tant com el Burgos i el Baxi, el ritme a l'inici ha estat trepidant. La diferència ha estat en l'encert en els llançaments. Mentre els castellans gairebé no erraven, algunes imprecisions del Baxi han provocat que Kravic trobés espai a la zona, que McFadden encertés en els tirs de llarga distància per vuit punts en total, i que Pedro Martínez hagués d'aturar el partit amb un 17-8 en contra a 5.09 per al primer descans.

Els manresans han ajustat millor en defensa en els següents atacs del San Pablo, però l'atac no era positiu i l'equip quedava encallat en els vuit punts. Entre Rivero i Renfroe, ja en bonus, ha disparat el resultat fins al 20-8. Novament, Rafa Martínez errava un triple tot sol i no ho feia Rabaseda en dues ocasions seguides (26-10). Báez, dues vegades, i Dulkys tornaven a fallar des de fora (0 de 10 en tirs de tres). Sima ha anotat dos punts, errant l'addicional, i per sort Benite ha malbaratat l'últim tir.

Recuperació aturada

L'inici del segon període ha estat totalment al contrari, amb un parcial de 0-5 aprofitant l'obcecació de Rivero en els tirs de tres (26-17). Salvó ho ha aturat amb un triple, però tot seguit Tabu ha anotat el primer del seu equip i Báez ha anotat un tir lliures (29-21). El partit ha entrat aleshores en una fase embogida i d'errades per les dues bandes en què el Baxi controlava bé la defensa, però li costava acabar les continuacions (32-23).



El principal problema seguien sent els triples en ratxes del Burgos. Dos de seguits de Horton i un de Salvó (vuit en total per als locals) feien inútils els encerts d'Eatherton, que havia arribat a situar l'equip a set punts i que ara es trobava a onze (38-27). A sobre, una pilota perduda per Dani Pérez, que no podia controlar Cook de cap manera, provocava un triple de McFadden i el retorn de la màxima diferència (45-29). Semblava que Eatherton, de nou, i Jou ho aturaven (45-33), però Rabaseda i Sakho feien tornar els setze punts (49-33) a la mitja part.

Mals últims minuts

Eatherton va reiniciar bé el tercer quart amb dos bàsquets, i també Dani Pérez amb dos triples gairebé seguits que, tot i el despertar de Benite, donaven vida al partit (52-43). A més, després d'un bàsquet de Cook, el primer triple de Dulkys en quatre intents feia que plogués la meitat que al descans i provocava l'enuig de Peñarroya (54-46).

Una errada de la taula, que ha fet invalidar un triple de Horton, i una nova revisió per un tap de Rabaseda a Vaulet han aturat el ritme. D'això n'ha sortit perjudicat el Baxi, amb un parcial contrari de 5-0, amb triple de Horton (59-46) que tornava a ampliar la diferència.

Els rebots en atac, un total de 14 per 1 del rival, mantenien en el partit el Baxi (63-53) després d'un triple de Dulkys, però McFadden tornava a estar connectat dos triples, de Salvó i de Renfroe, ampliaven la màxima distància (71-53), reduïda al descans en un parcial d'empat (72-56).



Massa lluny per reaccionar

La situació era complicada per al Baxi i, tot i els punts d'Eatherton, el Burgos actuava amb comoditat mantenint la diferència controlada (77-63, després d'un bàsquet de Báez) i buscant dos contra uns amb Kravic (83-65), autor aleshores de 16 punts i rebent moltes de les 19 assistències del seu equip.

L'entrada de Sajus, molt poc utilitzat, ha donat quatre punts al seu equip, que s'ha pogut situar a catorze (83-69), però una falta en atac de Vaulet aturava la reacció. Aleshores, Pedro Martínez ha situat una zona per intentar curt-circuitar l'atac dels castellans, i ho ha aconseguit per rebaixar la distància cap a la desena de punts al final, però tot el que el Baxi no havia pogut fer fins aleshores ja no es podia resoldre i la distància ha quedat en onze punts (91-80).