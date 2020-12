El Baxi fitxa per dos mesos Matt Janning, tot un campió de lliga

El Baxi Manresa ha sorprès aquest dimecres amb l'anunci d'un fitxatge de luxe per als propers dos mesos. Es tracta del tirador nord-americà, amb passaport georgià, de 32 anys Matt Janning, jugador de nivell d'equip gran ja que, sense anar més lluny, el juny passat es va proclamar campió de lliga, i amb un paper principal, amb el Baskonia. L'escorta de Minnesota arriba per substituir dos lesionats en la posició de dos, Makai Mason i Guillem Jou, que no podran tornar a jugar fins entrat el 2021.

Segons ha explicat el director esportiu del club, Xevi Pujol, en aquest fitxatge "hi hem hagut de posar un punt de creativitat per presentar la proposta, tant econòmicament, com esportiva". Ha aclarit que "ell [Janning] està en una situació excepcional. Després d'acabar la lliga amb el Baskonia s'opera d'un turmell on tenia molèsties. Rep l'alta al cap d'uns mesos i està treballant pel seu compte mentre no rep una oferta d'acord amb el seu catxet i les seves expectatives esportives, una oferta que no ha acabat d'arribar".

Pujol admet que "estem en una situació una mica excepcional. Amb un curt temps se'ns lesionen dos jugadors en la mateixa posició i hem de trobar un jugador que ens ajudi durant aquestes setmanes. Vam trucar-lo, li vam fer la proposta i la nostra estabilitat esportiva, la manera de jugar i el coneixement amb l'entrenador [amb qui havia coincidit a Vitòria] les va valorar positivament i creu que li pot servir d'aparador per aconseguir el seu objectiu final".

El director esportiu explica que "nosaltres valorem que, amb les condicions excepcionals actuals, un mes no és suficient perquè tant Makai , com Guillem, no només tinguin l'alta mèdica quan toqui, sinó que recuperin la forma i no forçar-los abans d'hora". La incorporació de Janning i, sobretot, la lesió de Guillem Jou, fa que el Baxi perdi un jugador de quota dels quatre que tenia, però segons Pujol "sempre es pot valorar fer convocatòries d'onze jugadors, amb la qual cosa només en farien falta tres, de jugadors de formació", que són Rafa Martínez, Yankuba Sima i Dani Pérez. Si s'opta per 12, s'hi pot afegir Marc Peñarroya.

Janning, un consumat tirador, però també capaç d'ajudar en d'altres facetes, té una llarga trajectòria a Europa, on ha actuat a Itàlia (Casale Monteferrato i Montepaschi Siena, en dues etapes), Croàcia (Cibona), Turquia (Anadolu Efes), Israel (Hapoel Jerusalem), Rússia (Lokomotiv Kuban) i al Baskonia durant tres anys, que van finalitzar el juny amb el títol de lliga.