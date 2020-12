El Baxi anuncia un positiu per covid-19 entre el seu staff tècnic

El Baxi Manresa va realitzar ahir proves PCR a tots els integrants de la plantilla i un membre de l'staff tècnic ha donat positiu i ja es troba aïllat al seu domicili. Després d'analitzar les mostres, es confirma aquest cas positiu, però no se n'ha detectat cap altre i l'equip ha tornat a entrenar aquest dissabte, després que aquest divendres no poguessin entrenar.



Aquest diumenge a les 14.15 h el Baxi Manresa i l'Herbalife Gran Canaria podran disputar el partit corresponent a la jornada 16 de la Lliga Endesa, tal com estava previst.