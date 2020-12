Les metamorfosis dels equips amb dificultats canvien el mapa de l'ACB

A final d'octubre, el Gran Canària era l'últim de l'ACB. El nou projecte encapçalat per Porfi Fisac, tècnic que va triomfar a Saragossa, encadenava sis derrotes seguides a la lliga i s'especulava amb la seva destitució i l'arribada de Joan Plaza a la banqueta. Dos mesos després, just abans de visitar el Congost, els insulars han passat d'una a cinc victòries i han deixat a dos triomfs les places de descens. Com s'explica la metamorfosi? Molt fàcil. Disposant de diners.

És un clàssic de cada temporada que els equips amb aspiracions que comencen malament però que tenen bons pressupostos solen sortir endavant. Els canaris, que combinen ACB i Eurocup, es van desempallegar en poques setmanes de nouvinguts com els escortes Della Valle i Kljajic, l'exbase del Baxi Frankie Ferrari, que ha aterrat a l'Unicaja, i últimament del pivot Jacob Wiley, jugador pel qual van haver de pagar una bona quantitat a l'estiu igualant l'oferta que li havia fet el Joventut. I van anar sobre segur.

L'Herbalife ,que a la quarta jornada ja havia fitxat el lituà Dimsa, va incorporar el base Slaughter, que la temporada passada ja havia ajudat a sortir del pou al Betis, i a l'experimentat pivot Oliver Stevic, que va extreure d'un suposat rival directe, el Fuenlabrada. A més, aquesta setmana s'ha reforçat amb l'escorta Sean Kilpatrick, amb experiència a l'NBA i a l'Eurolliga, i amb l'ala-pivot Earl Clark, que tan bé ho va fer a Burgos. En resum, un equip nou i més competitiu i Fisac que ja no és qüestionat.

Però no és l'únic cas. D'altres equips, potser no tan rics, també es rebelen contra un mal inici. El Fuenlabrada, per exemple, va fer fora l'entrenador i elements com Bellas i Upshaw, a més de quedar-se sense Stevic, però s'ha reforçat bé amb el tècnic Javi Juárez i jugadors de rendiment immediat com Alexander, Thompson o Kloof, que havia començat a Andorra. Més poder té el Casademont Saragossa, que va canviar d'entrenador, Hernández per Ocampo, i no va dubtar de substituir un altre vell conegut, Seeley, i posar al seu lloc TJ Bray. Els resultats hi han millorat.

En resum, l'ACB és molt diferent a l'inici i al final i el Baxi, que també té dos nous elements, Dulkys i Janning, ho comprovarà diumenge.