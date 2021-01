El Baxi cau a casa i la Copa ja queda massa lluny (64-71)

El Baxi Manresa ha fet un mal partit, sobretot en atac, i ha caigut a casa contra un Gran Canària que ha mantingut el cap fred quan pitjor li anaven les coses. Un parcial d'1-15 l'ha tornat al partit i els homes de Fisac han jugat millor uns últims minuts que deixen els manresans ja molt lluny de la Copa

Desastre ofensiu de tots dos (12-12)

El partit ha començat amb molt poc encert per les dues bandes, amb un bàsquet de Hinrichs, un altre d'Okoye i un tir lliure de Stevic en quatre minuts. Pedro Martínez ha rellevat aviat la lentitud en les evolucions de Tabu, però no era només problema del congolès. Tots dos equips ajuntaven errades sobretot en la passada i també en el tir i llançaments condicionats pels finals de possessió i les violacions del reglament. A 3.55 el resultat era un escarransit 4-5.

El primer equip que ha trobat el camí de la cistella ha estat el canari, amb tirs lliures de Balcerowski i un triple del debutant Earl Clark que han situat el 4-11. Però el conjunt insular tampoc no estava per a gaires festes, errant tirs lliures mitjançant Kilpatrick i un bàsquet de vaulet i dos triples seguits de Dani Pérez capgiraven el resultat (12-11).

De tota manera, la segona falta del base provocava la tornada de Tabu. En l'últim minut només hi ha hagut un tir lliure anotat per Albicy i més errades per acabar amb un trist empat a 12.



Control dins del baix nivell (28-31)

El segon quart ha començat amb el mateix ritme. Semblava que el Baxi trobava una mica més d'encert mitjançant Eatherton i Tabu (16-14), però el Gran Canària trobava un Dimsa molt encertat, amb set punts seguits, davant de Rafa i de Janning, que situava el 18-22. El Baxi depenia d'accions afortunades, com un bàsquet del santpedorenc i un triple afortunat de Tabu, però els canaris jugaven millor i una safata de Stevic obligava Pedro Martínez a aturar el partit (21-26, a 4.10).

Tot i la tornada de Dani Pérez, el joc d'atac seguia molt espès i, a 1.24, un triple de Slaughter posava el 23-29, màxima diferència fins aleshores. Dos tirs lliures de Dani Pérez, amb el Granca en bonus, acostaven fins al 25-29, però ell mateix cometia la tercera falta tot seguit. Albicy ficava els dos tirs lliures, però un triple de Rafa Martínez i una bona defensa deixava un 28-31, la millor notícia per al Baxi vist el mal partit en atac.



Escapada local avortada (51-54)

El Baxi ha iniciat molt més intens la segona meitat. Cinc punts de Rafa, un 2+1 d'Eatherton i un contraatac de Vaulet establien el màxim avantatge local (38-36). Dimsa aturava la reacció amb un 2+1 (38-39), però dos triples de Tabu i de Hinrichs completaven els millors tres minuts i mig de partit (44-39). A més, la primera acció de mèrit de Janning, amb una assistència, acabava amb un aqltre 2-1 d'Eatherton i el 47-39). Fisac no ho aturava, i una altra contra finalitzava amb un nou tir de tres de Tabu (50-39, a 5.09, parcial de 22-8 des del descans).

El Gran Canària, però, ha reaccionat amb un triple d'Okoye i tirs lliures forçats per Balcerowski, que ha escurçat el resultat fins al 51-45. A més, lamentablement, quatre tirs lliures seguits errats per Sima han donat aire a l'equip de Las Palmas. Shurna ha posat el 51-47 des de la personal i Slaughter, amb cinc punts seguits, i la quarta falta de Dani Pérez, capgirava el resultat (51-52). A més, ho completava amb un contraatac (51-54, parcial d'1-15 en contra) i encara sort que no ha entrat l'últim tir de Dimsa.



Sense poder entrar de nou al partit (64-71)

Però el lituà sí que ha encertat el primer tir de la represa i la diferència ha pujat a vuit punts, amb una contra de Balcerowski (51-59). Tot i que Eatherton trencava la falta de bàsquets, no hi havia idees en atac i tot eren accions individuals. L'avantatge era que els visitants tampoc no ho aprofitaven, però un bàsquet d'Albicy feia que Pedro Martínez hagués d'aturar el xoc amb 53-61, a 5.56).

El partit no estava perdut, i ho ha demostrat tot seguit Dani Pérez amb un triple, Janning amb el seu primer bàsquet i encara que Hinrichs ha errat un bàsquet fet (58-61, a 3.55).

En la següent jugada, Eatherton ha perdut l'oportunitat de deixar l'equip a un punt i, tot seguit, Balcerowski ha esmaixat, ha fallat el tir lliure però Shurna ha anotat el triple posterior i el Gran Canària ha recuperat la pilota per posar deu punts (58-68, a dos minuts). Un triple de Janning ha donat esperança, però dues errades de Hinrichs, una amb el tir i l'altra en una passada, han acabat de tancar la derrota.