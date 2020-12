Pedro Martínez: «Hem fet un mal partit i fora del ritme que ens interessa»

Pedro Martínez era clar en afirmar que «hem fet un mal partit. A la primera part hem estat fora del ritme que ens interessa. Hem tingut un moment bo en el tercer quart, però no hem pogut donar-li continuïtat Ens ha faltat encert i ells n'han tingut més en els moments importants». Sobre aquesta falta de ritme, i si era virtut del rival o per culpa del propi equip, «en la primera part no hem començat bé. Suposo que ells també ho sabien i ho han volgut evitar. Tret d'un moment del tercer quart, el ritme ha estat més seu que nostre».

D'altra banda, Rafa Martínez va lamentar que «haguem tingut falta d'encert. Al tercer quart hem tingut un moment de córrer. Tot i les baixes hem disposat d'opcions, i ara hi ha poc temps per pensar-hi perquè juguem de nou dimarts.

Per la seva banda, Porfi Fisac va fer èmfasi que «hem treballat a un nivell defensiu excel·lent i no els hem deixat fer un bàsquet fàcil. A la segona meitat, quan es podia trencar el partit per a ells hem reaccionat, hem anotat i venint de darrere hem guanyat».