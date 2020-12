Els jugadors van dur unes camisetes per recordar el públic absent

Tots els jugadors del Baxi Manresa van portar ahir, durant les rodes d'escalfament i els descansos, unes camisetes de tirada limitada. En elles, al fons, hi ha una imatge del Congost ple i al darrere la frase «Un dia menys per estar junts», com a recordatori de les ganes que hi ha que el públic torni al Congost. Les camisetes, amb la frase en català, castellà, anglès, francès i lituà, els idiomes dels integrants actuals de la plantilla, seran sortejades aviat entre tots aquells abonats d'aquesta temporada que enguany encara no han pogut assistir a cap partit.