El Baxi suma la vuitena malgrat la relaxació final (71-78)

El Baxi Manresa ha aconseguit la vuitena victòria de la temporada en derrotar el cuer, l'Acunsa GBC, en un duel en què s'ha avançat a còpia de triples en el segon quart i en què ha arribat a tenir 22 punts d'avantatge en el tercer. La relaxació final ha estat a punt de jugar una mala passada, però els bascos no han baixat dels set punts en contra.



Domini no consolidat

El Baxi ha tingut clar des del principi que havia de buscar les continuacions, de Vaulet des de fora i de Sajus, la sorpresa en el cinc inicial, des del pal alt. Amb el segon bàsquet del lituà ha arribat el 3-6. El Baxi ha comès dues imprecisions tot seguit, però la defensa manresana era bona i asfixiava l'atac donostiarra, que ha permès un 2+1 de l'argentí (5-9, a 5.58).

El Baxi anava sempre a davant, però no superava els quatre punts de diferència i, entre una safata d'Oroz i un bàsquet de Radoncic, que provocava la segona falta de Sajus i l'entrada d'Eatherton, situaven l'11-13. Però l'home important del partit era un Vaulet que, jugant d'esquena a cistella contra Francis, posava la màxima diferència (11-17). Però el Baxi no ha tingut encert ofensiu en els últims dos minuts, i un parcial de 8-2, culminat amb un rebot ofensiu d'Oroz, ha tancat el període amb empat a dinou.



Recital de triples

L'inici del segon quart ha estat nefast. Amb Tabu al comandament, l'atac era molt espès i, a sobre, en defensa Janning permetia vuit punts seguits de l'eslovè Span, amb dos triples, que obligaven Pedro Martínez a aturar el partit amb 27-21. Però aleshores arribava el recital de tir del Baxi. En tres minuts, l'equip s'ha tancat millor en defensa i ,en atac, tot i algunes errades alternes, han arribat quatre triples seguits, dos de Janning, un de Báez i un altre de Dani Pérez que han capgirat el marcador (27-33, a 4.30).

L'encert de tots dos equips era el que presidia ara el partit. Al tercer triple de Janning i el segon de Dani Pérez, responia Span amb un 2+1 (34-39).En el tram final, novament el base del Baxi responia amb el seu dotzè punt un triple de Dee (37-44), preludi d'un tram final sense anotació. En el quart, tres triples locals i set dels bagencs.



Escapada definitiva

El tercer quart ha estat el de l'escapada, ja des del començament amb un triple de Rafa Martínez i un bàsquet d'Eatherton que posaven el 37-49. Tot i que Pere Tomàs ha aturat el primer cop amb un triple, i Echenique ha intentat mantenir el seu equip a la barrera dels deu punts, un seguit d'accions d'entesa entre Dani Pérez i Eatherton, de les de tota la vida, han provocat que el Baxi marxés de divuit punts, basant-se en un tir lliure i una contra de Vaulet (42-60).

El Baxi ja jugava a plaer, sobretot un Scott Eatherton que esmaixava per a la màxima diferència de 42-64, amb un partit gairebé sentenciat. Entre Faggiano i Echenique han intentat reduir la distància (47-65), ampliada mínimament per Tabu (48-67).



Massa relaxació final

Amb tanta diferència, el Baxi s'ha relaxat a l'inici de l'últim quart, amb pèrdues de pilota i poca fluïdesa en atac i l'Acunsa ho ha aprofitat per rebaixar la distància a quinze punts, ben suportat en la feina d'Echenique (55-70). Per això, davant de la passivitat, tot i un triple, de Tabu, Pedro Martínez ha fet entrar a la pista Dani Pérez, però l'equip aleshores no tenia la mateixa tensió ofensiva i el Gipuzkoa ha pogut reduir la diferència a dotze punts (62-74), amb un bàsquet de Radoncic, encara a quatre minuts.

Sajus ha aturat la reacció amb un bàsquet que ha permès gastar un minut, i era el millor perque l'ofensiva no funcionava. Pere Tomàs ha deixat el seu equip a deu (66-76, a 1.56) i Eatherton perdia la pilota següent. A més, Dee clavava un triple llunyà (69-76). Dani Pérez tornav aa errar i Radoncic esmaixava a poc menys d'un minut. Per sort, una safata d'Eatherton i una pilota robada per Eulis Báez liquidava el patiment innecessari, amb enganxada final entre Radoncic i Báez.