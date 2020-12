Acunsa-GBC - Baxi: Sense excuses per vèncer el cuer

Una mica més de 48 hores després de perdre a casa contra l'Herbalife Gran Canària, el Baxi Manresa té l'oportunitat de treure's el mal gust de boca del partit i el resultat i acabar el tètric 2020 amb una victòria. I així hauria de ser. És cert que les lesions dels dos escortes, Makai Mason i Guillem Jou han condicionat els entrenaments de les últimes setmanes i que Matt Janning s'està acoblant, no només a l'equip, sinó a l'activitat de resultes de la seva operació i de mig any sense jugar, però la realitat és que el nivell dels dos equips continua sent molt diferent a favor dels bagencs i qualsevol cosa que no fos guanyar avui hauria de ser considerat una important decepció.

I com que té hores de vol a a lliga, més que ningú, Pedro Martínez intenta treure's del damunt el seu paper de favorit i ahir, en declaracions al propi club, va manifestar que «és un partit molt complicat donada la nostra situació d'ara mateix. Tenim dificultats amb els jugadors lesionats o els que estan fora del ritme de l'equip, o perquè són nous o perquè passen moments de dificultat. Tenim poc temps per preparar-ho. Hem d'anar allà, competir, intentar donar la nostra millor versió i lluitar per guanyar un partit que segurament serà molt igualat i que es decidirà al final». També va reiterar que Mason i Jou són baixa de llarga durada. De fet, del capità ja es va dir que en tindria per un mínim de quatre setmanes i el nord-americà amb passaport alemany no té data de retorn.

La realitat és que el joc del Baxi de diumenge va fer despertar dubtes, però també ho és que, malgrat fer un partit en global molt fluix, amb un cop de geni va arribar a dominar per onze punts al tercer període (50-39), la qual cosa demostra que, fent les coses bé, la situació no té perquè ser tan dolenta. També que, malgrat que se li va notar la inactivitat des del punt de vista físic i també d'encert en el tir, la nova incorporació, Matt Janning, es va mostrar implicada en el joc en tot moment, buscant passades interiors en la segona meitat, fet que explica està entenent amb rapidesa la idiosincràsia de l'equip. En una mostra d'intent d'entrar en la dinàmica tan aviat com sigui possible, a més, se'l va poder tornar a veure entrar a la pista minuts després del final del duel per practicar una estona. I és que entre el viatge, el canvi horari i el fet de no poder tenir un entrenament pel cas de covid detectat en el tècnic ajudant Marc Estany, Janning no ha tingut gaires moments per posar-se en situació. Ahir, el Baxi va viatjar a Sant Sebastià, un trasllat afegit qu eno ha permès poder descansar gaire.

Malgrat tota la situació, el Baxi hauria de guanyar perquè el seu rival, l'Acunsa GBC, és el més fluix de la lliga. No només ha guanyat dos partits de quinze jugats, contra conjunt com el Casademont Saragossa, en baixa forma, i un MoraBanc Andorra que sortia de la plaga de casos de coronavirus, sinó que quan perd, ho fa amb claredat. Té una mitjana de gairebé 20 punts de diferència en contra quan cau derrotat i arriba després de cedir per 26 punts a València. En l'últim partit al San Sebastián Arena, però, va arribar a l'últim quart empatat amb el Gran Canària, davant del qual va cedir per catorze punts. I és que l'equip paga la dilació de l'ACB en acceptar-lo després d'assolir l'ascens de la LEB Or, que el va obligar a confeccionar una plantilla de retalls i precipitadament i disposar d'un pressupost baix que no li permet millores.