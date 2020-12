Dues maneres de veure el número 8

Pedro Martínez té oberta una aposta amb els que seguim la informació del Baxi Manresa durant tot l'any. Va dir, en una roda de premsa prèvia d'un partit, que pagaria un dinar «on vulgueu» si el seu equip acaba la temporada amb balanç positiu de victòries-derrotes. Qui escriu aquestes línies negarà la segona part de la frase, que va ser que si no passava, pagaríem nosaltres. Més enllà de l'acudit, queda clar que l'entrenador del Baxi valoraria, tal com va dir ahir després de guanyar a Sant Sebastià, com un «èxit impressionant» arribar a aquest nivell amb una plantilla que, no ens enganyarem, abans de començar la temporada despertava dubtes sobre si era prou bona per salvar-se.

Passa que, arribat al final del 2020, el Baxi té un balanç igualat, amb vuit i vuit. Falten dos partits per acabar la primera volta, dos enfrontaments molt exigents. Diumenge cal anar a la duríssima pista de l'UCAM Múrcia, conjunt amb qui ara mateix s'empata a la classificació, i després es rep al Congost un Barça del qual no cal parlar del seu potencial. El fet cert, és que l'equip està més a prop dels vuit primers, els que van a la Copa, que dels dos últims, els que baixen. I en aquesta situació, hi ha dues maneres d'interpretar el número 8.

Mirant amunt, hi ha opcions

Des del punt de vista matemàtic, guanyant diumenge a Múrcia es pot mirar amunt i somiar de jugar la Copa ACB de Madrid, tot i que l'empresa és complicada. Per fer-ho, caldria també derrotar el Barça i esperar que l'Unicaja, que ahir va donar la gran sorpresa negativa caient a casa davant del Betis, perdés a Burgos i a casa davant del Baskonia. Aquests dos últims són resultats que es poden donar perfectament. Els altres dos, ja són més difícils.

Perquè els dos últims partits s'ha vist un Baxi que no va sobrat, tot i que ahir patís poc per derrotar un equip al qual l'ACB va sentenciar a l'estiu diferint la seva incoporació a la lliga després de l'ascens i que no té prou nivell per jugar-la. ElBaxi, amb dues baixes importants i amb d'altres elements als quals els costa aquest tram de temporada, no arriba llançat als dos propers enfrontaments . El més lògic seria que acabés la primera volta amb 8-10, tot i l'extraordinari moment de forma de Dani Pérez i Scott Eatherton i que ja es veu que Janning ajudarà molt quan estigui rodat.

Mirant avall, cal assegurar

L'altre vuit que pot mirar amb orgull el Baxi, en canvi, és el de victòries. De moment, l'únic equip que va baixar un any amb tretze triomfs va ser el Fuenlabrada. Aquesta temporada hi ha un equip més, però és complicat pensar que en caldran més. Si fos així, al Baxi només n'hi queden cinc per assolir el seu objectiu principal de cada any i fer-ho en un exercici en què no està tenint l'impagable suport del públic.

Però com va demostrar ahir el Betis guanyant a Màlaga i d'altres equips que s'han reforçat bé com el Gran Canària, el Fuenlabrada o el Saragossa, caldrà trobar un altre conjunt que acompanyi el Gipuzkoa a la LEB Or i en les últimes deu setmanes de torneig, ningú no regalarà res. Per tant, abans que el 8 de la Copa, val més valorar el 8 de la lliga i celebrar el Cap d'Any com es pugui i amb tranquil·litat classificatòria, que ja és molt.