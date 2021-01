La covid ajorna l'UCAM Múrcia-Baxi Manresa

El partit que el Baxi Manresa havia de jugar aquest diumenge, dia 3 de gener (20 h), a la pista de l'UCAM Múrcia corresponent a la 18a jornada de la Lliga Endesa s'ajorna perquè tres membres de la plantilla local van donar positiu de coronavirus. Properament s'informarà de la nova data.

L'UCAM-Manresa no és l'únic duel que queda posposat. El MoraBanc Andorra-Monbus Obradoiro de la jornada 17 previst per al dijous 7 de gener tampoc es jugarà per continua el procés de recuperació dels casos detectats a l'equip gallec.