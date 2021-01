El Baxi encara manté una opció de ser a la Copa

El Baxi haurà de passar per damunt del Barça dissabte per poder somiar un dia més

El Baxi haurà de passar per damunt del Barça dissabte per poder somiar un dia més arxiu/joaquim alberch

L'entrenador del Baxi Manresa, Pedro Martínez, va declarar fa unes setmanes que firmaria arribar amb opcions d'entrar a la Copa al darrer partit de la primera volta. Ho deia perquè això significaria que l'equip anava bé a la lliga. El que no podia imaginar, possiblement, és que ho aconseguiria però després de no haver jugat un dels partits. El Baxi arribarà al cap de setmana amb possibilitats, ni que siguin complicades, de ser al torneig, en part, gràcies a no haver jugat ahir el partit que tenia a Múrcia. Les normatives de l'ACB ja preveien que, a causa dels continuats ajornaments de partits per culpa de la covid, no es podia garantir que el proper dia 10 tots els conjunts poguessin haver disputat els 18 partits de la primera volta i, per tant, caldria comptar el percentatge de triomfs per determinar-ne els vuit classificats. El Baxi, si no hi ha més ensurts, acabarà la primera volta amb disset actuacions, però conserva esperances de classificació. Això sí, són complicades.

El partit, d'aquí a força dies

El motiu va ser que l'equip no ha sumat, ni victòries ni derrotes, aquest cap de setmana pels tres casos detectats a l'UCAM Múrcia. L'equip de Sito Alonso sembla que es va infectar jugant contra l'Obradoiro, conjunt que tampoc no ha pogut actuar aquest cap de setmana. Segons les notícies conegudes ahir per Regió7, tant per part del Manresa com de l'UCAM, el partit no es podrà jugar abans de quinze o vint dies, encara que la lliga no n'ha determinat cap data definitiva. Això significa que no podrà computar dins del termini del 10 de gener.

De fet, sembla molt complicat que els murcians, que es troben en quarantena, arribin a temps per jugar el duel previst per a diumenge que ve a la pista del Reial Madrid. Si fos així, quedarien automàticament descartats per a la Copa. Si no fos així, ho tindrien igualment molt difícil, ja que haurien de vèncer el Madrid a fora, que tampoc no seria senzill.

En aquest context, tot sembla indicar que la vuitena plaça estaria entre els malaguenys i el Manresa, també amb possibilitats per a un MoraBanc Andorra que està recuperant duels ajornats a marxes forçades. L'equip d'Ibon Navarro, però, hauria de vèncer en els dos partits que jugarà aquesta setmana, avui a casa contra el Madrid i diumenge, també a la Bombonera, davant del Bilbao. Si avui cauen contra els blancs, les seves opcions s'hauran acabat.

Si això passa, tot quedaria en una lluita entre l'Unicaja i el Baxi pel vuitè lloc. I llavors els comptes són molt clars. Els manresans haurien de derrotar el Barça dissabte al Nou Congost i esperar gairebé 24 hores a saber què fan els andalusos en el partit a casa contra el TD Systems Baskonia. Si perden i el Baxi ha guanyat el dia abans, els bagencs seran a la Copa. El motiu seria que el Baxi se situaria amb un balanç de 9-8 (52,9% de triomfs) i l'Unicaja de 9-9 (50%). El percentatge donaria el bitllet als homes de Pedro Martínez.

Complicat, però amb possibilitats

No cal dir que la combinació és complicada. De les dues coses, la més difícil és que el Baxi aconsegueixi vèncer el Barça, tot i que els blaugrana estan mostrant molta irregularitat en aquesta fase de la temporada, sent capaços de trencar la imbatibilitat del Madrid a domicili i llavors de caure tres cops seguits a l'Eurolliga. El conjunt de Jasikevicius també està afrontant tots aquests partits amb notables baixes, i un Baxi motivat, tot i que també amb les absències de Jou i Mason, voldria lluitar per les seves opcions, tot i que sense el suport del públic.

El que no semblaria tan estrany seria que el Baskonia guanyés a Màlaga. L'actual campió de lliga, que no va jugar la Copa l'any passat, té un balanç de 5-2 fora del Buesa Arena i ha guanyat nou dels últims deu partits jugats a la Lliga Endesa. L'únic problema és que el partit al Martín Carpena el jugaran entre un duel molt dur a casa contra el CSKA de Moscou, líder de l'Eurolliga, i una visita dos dies després a Istanbul per enfrontar-se amb el Fenerbahçe. El Barça, rival del Baxi, per la seva banda, haurà rebut dijous el València i viatjarà el dia 12 a Moscou per enfrontar-se al Khimki.