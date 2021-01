El Baxi només aguanta fins al descans i no serà a la Copa

Rafa Martínez fa tot el possible per defensar Cory Higgins

Rafa Martínez fa tot el possible per defensar Cory Higgins Susanna Sáez/EFE

El Baxi Manresa no serà a la Copa del Rei. Tot i les baixes de Mirotic, Davies, Claver i a última hora de Smits, els blaugrana han estat superiors i han vençut uns bagencs en els quals la pitjor notícia ha estat la nova lesió d'Eulis Báez.



Estirada inicial blaugrana

El Barça, amb la baixa d'última hora de Rolands Smits per paternitat, ha buscat Calathes en els dos primers atacs i, sobretot, tallar línies de passada i defensar. El base grec ha provocat problemes en Dani Pérez i ha donat dues assistències a Higgins per al 2-8, amb un sol bàsquet d'Eatherton. Una antiesportiva del mateix base blaugrana al manresà ha aturat una mica el ritme visitant, però els llançaments no entraven i dos tirs lliures de Pustovyi situaven el 4-10. A més, el Baxi perdia la setena pilota en cinc minuts i ja estava en bonus.

Quatre punts més de Higgins situaven la màxima diferència de 4-14 i, a més, Báez es queixava d'una nova lesió. El debutant a l'ACB Westermann cometia dues faltes seguides i Dani Pérez treia un 2+1 (7-14), però el Barça seguia molt còmode, amb bàsquet d'Abrines i tirs lliures d'Oriola (7-18) i implantava un small ball amb Hanga de quatre. L'entrada de Hinrichs i Sajus ha dotat el Baxi de més potència interior i en el rebot d'atac, l'equip ha defensat bé l'últim atac visitant i arribat al primer descans amb 13-22.



Esforç poc recompensat

Sajus iniciava connectat el segon quart corrent amb un 2+1 (16-22) i el Baxi recuperava dues pilotes. A més, un rebot d'atac de Hinrichs reduïa fins al 18-22. Els bagencs havien aturat el ritme del rival però no anotaven de fora. Ho han trencat Janning amb un triple que completava un parcial de 12-0 (21-22) i enutjava Jasikevicius.

El partit estava estabilitzat. El Barça buscava l'alçada de Pustovyi i pressionava, però Tabu i Sajus mantenien la diferència (26-29). A més, Janning clavava el seu segon triple (29-31) i Dulkys i Dani Pérez perdien l'opció de capgirar el resultat. S'entrava en la fase més vistosa del partit, exemplificat amb un triple d'Abrines (33-40) i la resposta de Rafa Martínez (36-40), que tot seguit rebria una tècnica per simular una falta en un altre tir de tres. El Baxi ho estava fent bé, però no ha pogut aturar Kuric qui, amb vuit punts seguits, entre ells dos triples, establia un 38-49 excessiu per l'esforç local.



Molts rebots, poc profit

L'inici del tercer quart ha estat una mica una disbauxa, amb rebots ofensius del Baxi i errades ofensives de tots dos tret d'un bàsquet de Vaulet i un de Higgins (40-51). El Baxi no aprofitava tantes opcions, tot i el tercer triple de Janning (43-53) i, a més, no podia aturar el nord-americà del Barça, qui amb un espectacular 2+1 resituava els tretze punts (43-56). Un contraatac de Kuric obligava Pedro Martínez a demanar temps amb 43-58. El Baxi ja havia perdut quinze boles però encara feia un parcial de 4-0 mitjançant Vaulet que feia demanar temps a Jasikevicius.

El Barça recuperava els quinze punts mitjançant Kuric i, tot i que Vaulet seguia fent mal, el duel estava a punt de trencar-se. El tram final del període s'ha interromput més, però no els punts del mateix Kuric, que arribava a 20 i establia la màxima diferència (51-67). Un triple de Janning escurçava el resultat a dotze punts (57-69), però quatre tirs lliures de Kuric i Abrines tornaven a estirar el resultat (57-73).



Minuts de poca tensió

Ja era molt complicat que el Baxi pogués capgirar el resultat i, a més, un bon inici blaugrana a l'inici de l'últim període ha provocat que la diferència cresqués fins als vint punts (59-79), que Pustovyi eixamplaria fins als 21 poc després (61-82). Encara faltaven set minuts que havien de ser una oportunitat perque el Baxi busqués una preparació de qualitat per a propers partits, però també hi havia el perill de perdre per una diferència massa engruixida. Eatherton seguia fallant, però almenys el Baxi lluitava en atac.

En els últims minuts, el Barça ha donat relleus dels seus principals elements i ha fet entrar Badji i Caicedo. El Baxi, per la seva banda, introduïa Sima a la pista amb la intenció de rebaixar dels vint punts de diferència en contra després d'una màxima diferència de 26 (63-89). El gironí ha aprofitat el temps i ha ofert la millor acció del partit en una gran esmaixada.