Un plat fort a l'espera de la Copa

Fa unes quantes setmanes, Pedro Martínez va dir que estaria content si el Baxi arribava a l'últim partit de la primera volta, el d'avui contra el Barça, amb opcions d'entrar a la Copa, per mínimes que fossin. Ho ha aconseguit, tot i que, en part, pel fet de no haver jugat diumenge passat a Múrcia pels casos de covid que, de retruc, han deixat l'UCAM sense opcions. Ser a la fase final de Madrid serà complicat. Primer, cal vèncer avui el Barça, fet que no succeeix des de les mítiques quatre pròrrogues de fa gairebé dotze anys, i després esperar que l'Unicaja perdi demà a casa davant del Baskonia, una possibilitat més factible vist el bon moment dels bascos. De tota manera, amb la seva primera volta el Baxi s'ha guanyat el dret a somiar.

L'equip, que seguirà tenint avui les baixes de Mason i Jou, rebrà un adversari amb les baixes de la seva gran figura, Mirotic, per motius personals, i de Claver i Davies per lesió. El nord-americà encara no està recuperat d'un problema a un bessó. Arriba després de vèncer amb claredat el Fuenlabrada a la lliga i el València a l'Eurolliga, dijous, en un duel en què va debutar el seu nou base, el francès Leo Westermann. Per a l'entrenador dels manresans, els blaugrana «tenen un gran potencial, és una obvietat. Les dificultats seran grans, però hem d'intentar fer el millor possible el que depengui de nosaltres. A més, esperar que la seva agressivitat defensiva no ens condicioni molt la nostra manera de jugar». En aquest sentit, si juga o no Mirotic «és diferent, perquè és un objectiu clar del seu atac, però sense ell també ho poden fer molt bé. Venen de guanyar amb facilitat el València, això ho demostra i hem de tenir cura de tots».

Respecte de les possibilitats de Copa, va admetre que «és una situació estranya, ja que si haguéssim perdut a Múrcia ja no tindríem opcions, però cal valorar positivament que encara en tinguem. Una altra cosa seria valorar si no seria millor tenir-les contra un altre equip i no contra un dels millors d'Europa. Hem de jugar contra tots, però estar al cinquanta per cent de victòries i derrotes és bo. Com més temps estiguem així, fantàstic. Si arribem a la jornada 36 així estaríem lluitant per ser als play-off».

De tota manera, ara no vol posar cap nota a l'equip perquè «no és el moment. Estem competint i ara no es pot donar res per fet. Hem de seguir fent les coses igual i saber quin és el nostre objectiu. Si guanyem, estaré content perquè tindríem nou victòries i hauríem fet un bon pas per aconseguir el que volem, que no és una altra cosa que la salvació». Respecte el fet que els dos equips implicats, Unicaja i Baxi, no juguin a la mateixa hora, va dir que «no ho hem demanat i el que hem de fer és fixar-nos en el nostre partit i el que facin els altres no ens ha de preocupar».

Per la seva banda, el nou fitxatge del Baxi, Matt Janning, cada cop més acoblat a l'equip, coneix bé el rival d'avui. L'últim partit que va jugar a l'ACB abans de fitxar pels bagencs va ser precisament la final de la lliga contra els barcelonistes que va donar el títol al Baskonia. Ahir, als mitjans del club, va opinar que «és un equip molt fort físicament, que es passa bé la bola, amb jugadors en forma com Higgins i Abrines. Però tenim una oportunitat de ser a la Copa i l'equip ha de jugar com ho està fent tot l'any».