Vaulet: «ara només penso en el Manresa i no en l'NBA»

L'ala del Baxi Manresa Juan Pablo Vaulet (1996) ha explicat, en una entrevista als mitjans de comunicació de la Federació Argentina de Bàsquet que, tot i que ja ha estat draftejat per una franquícia de l'NBA [Els Brooklyn Nets, en la posició número 39, el 2015], per ara «no hi penso gaire. Soc a Manresa, representant aquest club, que em va obrir les portes i em va donar una oportunitat enorme de jugar en una lliga tan important com l'ACB. Ho gaudeixo dia a dia, n'aprenc i diria que estic fent realitat un somni».

Vaulet, que enguany té unes mitjanes de 8 punts i 4 rebots en 21 minuts de joc per partit, explica, sobre la seva temporada, que «sempre sents la responsabilitat de fer una aportació a l'equip per guanyar. L'entrenador, Pedro Martínez, sempre demana i fa èmfasi en que jugui amb molta energia. Amb ell he après a fer-ho amb més dinamisme i determinació, però sempre hi ha coses noves per aprendre i millorar».

També recorda com va ser la seva primera campanya al club, interrompuda per la covid. «Per sort, la interrupció va arribar gairebé al final de la temporada. Va passar força de pressa i crec que em vaig adaptar bé a l'equip. Al principi va ser difícil, perquè vaig trobar-me un tipus de joc diferent al que coneixia. Aquí és més estructurat i dinàmic, amb jugadors de més envergadura respecte del que estava acostumat».



Somiant amb els Jocs

Com a jugador que ha fet una bona carrera en les seleccions de base del seu país, Vaulet mira esperançat la possibilitat de disputar els propers Jocs Olímpics, si es fan, a Tòquio. «Primer, tant de bo que es disputin tots els tornejos internacionals. Sempre estaré disposat a representar el meu país en qualsevol instància. Jugar a la selecció és el somni de qualsevol jugador. Tracto de donar el millor en el club, en cada partit i en cada entrenament. La selecció és conseqüència d'aquesta feina. És molt important tenir el cap posat en el dia a dia per tal de poder aconseguir els objectius».