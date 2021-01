Guillem Jou, gairebé descartat per jugar diumenge a Tenerife

El capità del Baxi Manresa, Guillem Jou, té pràcticament impossible jugar el partit de diumenge al migdia a la pista de l'Iberostar Tenerife i caldrà seguir la seva evolució per saber si ho pot fer dimarts a Múrcia, segons ha explicat aquest divendres l'entrenador, Pedro Martínez. Jou tindria una afectació als lligaments del turmell dret que no l'ha deixat entrenar durant tota la setmana i que el fa anar coix, segurament producte de l'esforç realitzat en el partit de dissabte passat contra l'Unicaja, en què reapareixia després d'una lesió òssia al peu.

Segons ha explicat el tècnic, "semblava que al principi era un tema d'os i ara sembla que és més de lligament. És molt dolorós. Han canviat el tractament i estem en un punt en què hem d'anar alerta amb ell". Amb aquesta situació, Martínez veu molt difícil que pugui jugar diumenge a Tenerife i, depenent de com es trobi dissabte, l'inclouran a la convocatòria per saber si està en condicions d'actuar dimarts a Múrcia o inclouen a la llista el jove Lazar Mutic, vinculat del Grup Via CB Artés de Lliga EBA.

A part de Jou, estan descartats Eulis Báez i Matt Janning. Dani Garcia, repescat del Girona, viatjarà per primer cop a causa dels problemes continuats que arrossega Jonathan Tabu, tot i que el congolès també serà a les Canàries. Finalment, Makai Mason, un altre que tornava contra l'Unicaja després d'un mes i mig de baixa, es va ressentir a principi de setmana d'un cop a l'esquena, però des de dijous s'entrena bé i l'entrenador podrà comptar amb ell.