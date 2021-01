El Baxi s'estavella contra el desencert i un mur georgià (85-70)

El Baxi Manresa ha caigut derrotat a la pista d'un potent Iberostar Tenerife que ha tingut en Shermadini, 29 punts i 37 de valoració, el seu millor home. El desencert en els tirs llunyans (2 de 24 en triples) ha castigat un conjunt bagenc que ha estat sempre per damunt del deu punts en contra a la segona meitat i que ara s'haurà de refer ràpidament per jugar dimarts a Múrcia. La bona notícia, el fet que Guillem Jou hagi pogut jugar, tot i que poca estona.



Bona arrencada i final igualat (16-17)

Pedro Martínez ha apostat aquest cop per Eatherton per controlar Shermadini i el nord-americà ha anotat el primer bàsquet, però la mala notícia han estat les dues faltes de Hinrichs en un minut i mig. La defensa era bona i els illencs no anotaven, però el Baxi tampoc no encertava en atac i es mantenia el 0-2. El primer bàsquet dels canaris no arribava fins a 6.12 (2-4 en un cop de dits de Cavanaugh).

Eatherton era un colós a darrere i, a sobre, anotava un triple per al 2-9, tot i el 2+1 posterior de Guerra amb falta de l'expivot del Braunschweig. L'home alt canari era complicat de controlar, tot i el primer bàsquet de Mason (7-11) i per això ha entrat Sima. La diferència ha pujat al 7-15, amb bàsquets de Vaulet i Hinrichs i Jou entrava a la pista i cometia falta, tot i les informacions sobre la seva lesió. Amb 8-15, l'Iberostar es menjava els 24 segons i Vidorreta aturava el partit.

Les errades de Sima en la passada i els tirs lliures i la direcció de Marcelinho provocaven que els locals capgiressin el marcador (16-15). El tècnic feia entrar Sajus, que responia amb un bàsquet que acabava donant l'avantatge al Baxi en el primer descans del partit (16-17).

El tir exterior castiga (39-30)

El segon període ha començat igualat, amb intercanvi de bàsquets de dos però errades en els triples. Sajus i Vaulet han trobat bones cistelles, però responien Sergio Rodríguez i Fitipaldo (20-21, a 7.20).

El Baxi trobava or en les pilotes al pal alt i doblant cap al tall per la línia de fons. Vaulet limitava amb tirs lliures l'encert en dos bàsquets de Salin (24-25) i Shermadini trobava els primers punts tot seguit (26-25). A més, a continuació, Marcelinho trobava un 2+1 amb falta absurda de Mason i l'Iberostar obtenia el màxim avantatge (29-25). Eatherton reduïa amb tirs lliures i Dani Garcia debutava amb un triple fallat. Els tirs llunyans errats (0 de 8 en triples) crucificaven els bagencs, que tornaven a patir Shermadini (31-27). La defensa era efectiva, però Salin feia mal amb un triple i un 2+1 de Marcelinho situava nou punts de diferència (37-28). Mason reduïa, però Marcelinho trobava més tirs lliures (39-30) i Vaulet errava el triple final (1 de 16 en tirs de tres).



Shermadini, imparable (65-51)

L'inici del tercer quart ha estat molt dolent, amb sis puntsde Shermadini i una falta en atac de Tabu (45-30). Una nova errada del base i un tir lliure de Cavanaugh eixamplaven fins al 46-30. Hinrichs trencava la sequera amb dos bàsquets (48-34), però Dani Pérez errava un nou triple i Cavanaugh no perdonava (50-34). L'entrada de Dani Pérez i Sajus ha derivat en una esmaixada del lituà, però Shermadini es mostrava inexpugnable, amb 11 punts per posar el 55-38 i ja amb el Baxi en bonus.

El georgià era imparable, i amb una esmaixada i un tir de mitja distància posava el 62-42, màxima diferència, amb 15 punts en el quart per a ell abans de rebre descans. Dani Pérez i Sajus reduïen a setze punts, però el Baxi perdia l'opció de reduir més, tot i que els canaris havien abaixat el pistó.

Eatherton situava el Baxi a catorze punts (62-48). Tot seguit, al triple de Butterfield responia Rafa Martínez amb tres tirs lliures seguits (65-51). Dani Garcia defensava bé Fitipaldo i evitava l'últim bàsquet del quart.

Massa lluny per tornar al partit (85-70)

Eatherton deixava el Baxi a dotze punts i recuperava la pilota tot i cometre les quatre faltes en menys de dos minuts i entrar en el bonus. A més, la parella Marcelinho-Shermadini reapareixia per al 69-53. Dulkys responia, però el pivot de l'Iberostar tornava a superar Eatherton (71-55), tot i el bàsquet del nord-americà tot seguit.

Les faltes passaven factura i a 6.31 l'Iberostar ja llançava tirs lliures i, tot i que Doornekamp n'errava dos, una mala passada de Vaulet i un bàsquet de Sulejmanovic tornava a estirar el resultat fins al 73-57. L'argentí perdia una altra bola i Doornekamp donava el cop gairebé definitiu amb un triple damunt de la botzina (76-57).

Sis punts seguits de Rafa, un 2+1 i un triple, reduïen fins al 76-63. Però l'Iberostar ha tornat a buscar la solució fàcil, Shermadini i els tirs lliures (82-65) abans que l'estrella canària se n'anés a reposar. El Baxi ja ha pensat a reposar per al partit de dimarts i, al final, la diferència ha quedat en uns honrosos quinze punts (85-70).