Contra un gran rival i les lesions

Davant d'un Iberostar Tenerife que, en paraules de Pedro Martínez, és «un grandíssim equip», el Baxi Manresa intentarà avui sobreposar-se no tan sols a la categoria intrínseca del rival -tercer a la classificació, darrere només del Madrid i del Barça-, sinó també a la plaga de contratemps físics que pateix el grup. Sense Eulis Báez, ni Matt Jennings, amb l'interrogant de Guillem Jou, i havent recuperat aquesta setmana el jove base Dani Garcia, que estava cedit al Girona, els manresans sortiran a buscar la desena victòria de la temporada. Posteriorment, l'expedició anirà directament a Múrcia per jugar dimarts el partit contra l'UCAM ajornat pel virus.

«Estem preocupats per l'estat físic de tot l'equip perquè tenim moltes incidències, i sobretot pel de Tabu, que va sortir d'una lesió, la setmana passada es va perdre bastants entrenaments i aquesta setmana també», va explicar l'entrenador manresà en la prèvia del partit de les Canàries. Aquesta setmana, veient el panorama, el club va fer tornar el cedit Dani Garcia, «un jugador al qual tenim en molta estima».

Pedro Martínez va reconèixer que «necessitàvem una mica de sang fresca. El Dani és un jugador nostre i volem que estigui amb nosaltres, creiem que el podem necessitar en funció de les problemàtiques físiques que estem tenint». En l'altre cantó hi ha Guillem Jou, que va viatjar a l'illa i no està descartat del tot, però gairebé, a causa d'una afectació als lligaments del turmell dret, i l'esperança és que millori per poder tenir minuts dimarts a Múrcia.

«El Guillem està molt pitjor i no s'ha entrenat en tota la setmana. Es pensava que el seu problema era un tema ossi, però es va veure que és de lligament, és dolorós i estem en un punt en el qual hem d'anar amb molta cura». Sobre Mason, Martínez va comentar que «dilluns i dimarts no es va entrenar per un cop a l'esquena en el darrer partit, dimecres ho va fer en un percentatge molt baix i dijous i divendres ho va poder fer amb una certa normalitat».

Tot plegat ha dificultat la qualitat dels entrenaments, ja que ni tan sols «hem pogut fer 5 contra 5 perquè no teníem quòrum suficient. Dijous i divendres ja va anar millor amb l'entrada de Mason i de Dani Garcia». Enmig de tanta turbulència, el tècnic català del Baxi va explicar que «Dani Pérez també s'ha perdut algun entrenament, però en el seu cas no ha estat per una lesió sinó pel naixement del seu fill. Lògicament, li vam donar una parell de dies perquè pogués estar pendent del que és important».

L'Iberostar Tenerife va guanyar per 80-88 el mes de novembre passat al Nou Congost. Preguntat sobre si aquell enfrontament serveix de referència per encarar el matx d'avui al migdia, Martínez va assegurar que el té present «per saber que juguem contra un grandíssim equip, que ha fet una primera volta, sinó perfecta, gairebé, per sobre del Barça». El tècnic va afegir que «quan jugues contra el Barça, ja ho tens al cap que jugues contra un equipàs i grans jugadors, i algú pot pensar que l'Iberostar no ho és, però almenys pel que fa a resultats sí que ho és».

El màxim responsable del Baxi va anotar que el rival «juga molt bé, es passen molt bé la pilota, tenen dos bases que saben controlar el ritme en tot moment, fan una defensa molt bona, és un equip molt complicat». No obstant això, va reiterar que «el que em preocupa són les limitacions que tenim pels problemes físics».