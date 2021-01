El Baxi ofega l'UCAM i ja té deu victòries al sac (93-103)

El Baxi Manresa ha obtingut la seva desena victòria de la temporada contra un rival directe com l'UCAM Múrcia. El ritme imposat pels bagencs ha acabat ofegant un rival que ha estat setmanes aturat pel coronavirus que va obligar a ajornar aquest partit el passat 3 de gener. Dani Pérez, amb un gran tercer quart, i Rafa Martínez, molt encertat en l'últim, han impulsat l'equip a la victòria tot i les baixes de Báez, Janning i Jou.



Primer quart molt productiu (18-28)

El partit ha començat amb un Baxi que tenia problemes per controlar dos jugadors. Jordan Davis, que amb la seva velocitat, anotava punts i treia faltes i Conner Frankamp, que interrompia tant com podia el bot de la pilota de Dani Pérez. El Baxi ha empatat però es carregava aviat de faltes, com a Tenerife, amb tres en tres minuts, i perdia massa pilotes (8-6). Un contraatac de Vaulet, amb rebot en atac en el 2+1 del mateix argentí, es situava a davant (8-10). Una antiesportiva posterior de Rojas ha deixat el 8-12.