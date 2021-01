La lesió de Dani Pérez arrossega el Baxi a la derrota (87-101)

El Baxi Manresa ha perdut a casa contra un Burgos que ha aprofitat la lesió de Dani Pérez al segon quart per obtenir una diferència que ha arribat a ser de 26 punts al tercer parcial. A la segona meitat, Pedro Martínez ha prescindit de Tabu i de Dulkys i, amb Mason i Dani Garcia de bases, l'equip ha acabat amb força i arreglant força un resultat que, d'haver abaixat els braços, podia haver estat escandalós.



Forces igualades (19-19)

El partit ha començat amb l'anècdota de la titularitat, potser per un error, de Dani Garcia i el mataroní ho ha aprofitat per anotar el primer bàsquet del Baxi. Però tant ell com Dani Pérez, que ha entrat al minut de joc, han tingut problemes per aturar un Omar Cook que dirigia amb mestria els castellans i provocava el primer bon avantatge visitant, després d'un 2+1 de Benite (6-11). Per la banda local, Mason havia anotat quatre punts però havia pagat la desatenció defensiva respecte del brasiler.

El Burgos defensava bé però el Baxi ha fet dos bons atacs, amb triple de Hinrichs i un bàsquet de Dani Pérez per empatar (11-11). Fins i tot el nord-americà ha pogut avançar els locals, però ha fallat un tir obert. El duel era molt igualat i l'ha desnivellat Sajus amb dues accions de mèrit, un rebot en atac amb bàsquet i un 2+1 que han situat el 16-13. S'ha iniciat un intercanvi de triples entre McFadden i Rafa Martínez (19-16) que ha acabat d'igualar Horton també des de la línia de 6,75 metres (19-19).

Ensorrats sense Dani Pérez (30-48)

El segon quart ha començat amb un parell d'errades en la passada de Tabu que, a part de portar-lo a la banqueta, ha permès el Burgos escapar-se (20-26). El pitjor, però, ha estat que Dani Pérez s'ha ressentit d'un cop del primer quart, ha hagut de marxar i Tabu ha perdut una altra pilota i ha comès falta sobre Rabaseda (20-28). La situació era límit i, a més, McFadden i Rivero han clavat dos triples seguits que han disparat del tot els castellans (22-34, a 5.51).

El malalt no ha millorat, ni Dani Pérez a la bicicleta, ni l'equip a la pista, amb tirs errats per Dulkys i un altre triple, ara de Benite (22-37). Tabu anotava quatre punts seguits, just després que Salash establís la màxima diferència, ratificada per Cook (26-46). Tot i això, entre un tir lliure d'Eatherton i un triple de Rafa han maquillat la situació a 1.31 (30-46). Però després, el Baxi ha errat dos atacs i Salash ha tret un 2+1 a Dani Garcia que ha establert el 30-48 al descans.

Massa pujada (52-76)

El tercer període ha començat amb Mason de base i un bàsquet de Vaulet, però el Burgos seguia intens amb dos bàsquets seguits de Kravic (32-54, màxima diferència). El Baxi reaccionava mitjançant dos bàsquets d'Eatherton, però entre Rivero i Benite deixaven les coses al seu lloc (36-59). Tot i que el Burgos estava molt encertat, amb tir de tres de Benite (38-62), els locals no renunciaven a jugar amb ritme, tot i les errades en el tir, amb una freda i una de calenta de Seth Hinrichs (40-62). Eren bons minuts del jugador de Minnesota, que anotava dos tirs més, un en contraatac, i feia aturar el partit a Peñarroya amb 44-62.

Sajus reduïa dos punts més, però Cook i McFadden treien la classe per disparar el marcador fins al 46-71 amb tres jugades de tres punts seguides. Seguia la marxa Horton, amb un altre 2+1 després d'uns bons minuts de Sajus (50-76), reduïts per dos tirs lliures de Rafa Martínez.



Amb honestedat fins al final (87-101)

L'últim quart ha començat amb Mason connectant amb Sajus i Vaulet, però també amb el Burgos anotant de tres (Salash) i trobant espais mitjançant Horton i Salvó (58-83). Tot i guanyar per molts punts de diferència, Peñarroya exigia molt als seus i feien tres contra uns amb Mason qui, tot i això, es treia la pilota del damunt en una acció que va acabar amb esmaixada d'Eatherton a 7.53 (65-87).

Els últims minuts s'han fet molt llargs per a un Baxi que no tenia cap altra aspiració sinó anar donant minuts a Dani Garcia, perquè se'l necessitarà segurament dissabte vinent, i per evitar que li caigués una carretada de punts. Tot i això, els visitants no afluixaven (70-93, amb triple de McFadden), però el Baxi ha acabat el partit de manera honesta, amb un bon parcial favorable, un gran Sajus, cinc punts seguits de Dani Garcia i un cop de dits de Vaulet anul·lat que han provocat un parcial favorable de quatre punts en els segons vint minuts per a un 87-101 final