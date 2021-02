Les lesions obliguen a refer el tetris

Quan les plantilles minven, els que queden han de fer sobreesforços. Passa en tots els àmbits de la vida i també en el bàsquet. El Baxi Manresa pateix aquestes setmanes les absències de força dels seus elements. A les ja conegudes baixes d'Eulis Báez, Guillem Jou i Matt Janning, s'hi va sumar diumenge la de Dani Pérez, i com la que els recursos econòmics no són opulents, és complicat que arribin cares noves durant els propers dies per poder substituir-los.

La bona notícia per als manresans és que només els falta un partit, dissabte a la pista del Gran Canària, abans de l'aturada de tres setmanes per la Copa del Rei i les finestres FIBA. A més, hi ha el dubte de si Matt Janning, per al qual es van pronosticar dues setmanes d'absència i ja n'ha complert tres, podrà actuar a Las Palmas. Si no és així, els deu elements de la primera plantilla, com ja van demostrar diumenge davant del Burgos, s'hauran de multiplicar i, com si fossin peces d'un tetris, més grans si han d'estar més minuts en pista, encaixar entre elles per fer un bon paper en unes circumstàncies força complicades.

Direcció de joc compromesa

La baixa de Dani Pérez és un drama per al Baxi. No només ho és perquè l'equip es queda sense el principal generador de joc, sinó pels dubtes que provoca qui es queda. Jonathan Tabu no ha convençut Pedro Martínez. Diumenge el va tenir la segona part assegut pel seu fluix rendiment i Makai Mason, habitual escorta, va repartir-se el seu lloc amb el recent tornat Dani Garcia.

Tant el nord-americà com el belga, però, tenen la capacitat de poder adaptar-se a dues posicions. Potser no seria tan desgavellat que s'intercanviessin els llocs i el primer jugués més minuts de director de joc i el basquetbolista d'origen congolès fes més de dos, per aprofitar el seu bon llançament llunyà. Seria una manera de no carregar amb una feina a Tabu que, a hores d'ara, es nota que se li fa feixuga i que sovint és censurada pel mateix tècnic pel ritme lent que aporta al grup. Al costat de tots dos, minuts per a Dani Garcia, que ha d'anar creixent de mica en mica.

Si Mason fa de base, no farà tant d'escorta. Això provoca que Rafa Martínez sigui més minuts a la pista i, tot i que està mostrant una gran forma física, no és qüestió de sobreexplotar-lo. Si el Baxi pogués recuperar Janning, podria assumir aquesta funció i, fins i tot, en cas d'una formació petita, davant d'un rival no excessivament alt com el canari, arribar a jugar de tres.

Més precarietat en els quatres

Pel que fa als ales, Vaulet ho juga pràcticament tot perquè l'altra peça que està mostrant un rendiment per sota de l'esperat és Deividas Dulkys. El lituà, que tan bé ho va fer la temporada passada, és una ombra d'ell mateix en aquesta, a la qual es va incorporar tard. Tret de moments puntuals, com a Múrcia, els seus tirs són erràtics i en defensa tampoc no és tan expeditiu. Se'l necessita a pista més minuts perquè, sense Jou, Vaulet no pot jugar tants minuts de quatre, l'altra posició que balla.

I encara sort que Seth Hinrichs està resistint una carretada de minuts damunt de la pista i amb un rendiment molt bo, perquè el Baxi troba a faltar el relleu d'Eulis Báez, jugador que no tornarà segur, com a mínim, fins després de l'aturada. En aquesta situació, l'ala-pivot de Minnesota necessita el suport puntual de Vaulet, que puja des del lloc de tres, i com diumenge de Scott Eatherton, que baixa des de la de cinc. El problema és que aquest minva molt el seu rendiment si ha de sortir a marcar ala-pivots mòbils, com passava diumenge amb Jasiel Rivero o Maksim Salash, ja que no és tan ràpid com ells.

Eatherton es troba més còmode de cinc, però allà també juga un Martynas Sajus que està sent la sensació dels últims partits, esprement al màxim els minuts en pista de què disposa i guanyant la partida a un Yankuba Sima que, per ara, és un simple complement per donar descansos. La plantilla del Baxi haurà de mostrar més versatilitat de la que se li suposava a l'inici per superar el mal moment. Dissabte a la nit sabrem si se n'ha pogut sortir.

Semblava que el Baxi estava tenint sort amb les lesions a principi de temporada, però quan ha començat a agafar impuls a l'hora de patir-les, no ha parat. En total, deu lesions diferents, algunes d'elles de més de dues setmanes de durada, que han provocat trenta baixes i partits perduts en les 22 jornades disputades fins ara a la Lliga Endesa.

Guillem Jou, amb tres problemes diferents (esquinç i llavors problemes a un metatars que es va convertir en afectació als lligaments d'un turmell) ja s'ha perdut nou partits, que dissabte seran deu segurs. El segueixen les dues baixes de llarga durada d'Eulis Báez per dos trencaments fibril·lars a la mateixa zona que ja li han fet deixar de jugar set partits (3+4). Mason també es va lesionar dos cops. En el primer, només es va perdre un partit per un esquinç i llavors va tenir problemes a un peu que el van fer ser baixa en sis compromisos:. tanquen la llista Joesaar, que abans de marxar va tenir problemes musculars i es va perdre tres partits, Janning, que ja n'ha acumulat quatre per dificultats a un soli, i ara Dani Pérez, que s'estarà sis setmanes absent, sense comptar els problemes musculars recurrents que afecten Jonathan Tabu.