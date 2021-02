El Baxi es perd al final del camí i cau a Las Palmas

El Baxi marxarà a l'aturada per la Copa i les finestres FIBA amb un balanç d'11-13 després de plantar cara a Las Palmas però quedar-se sense aire a l'últim quart. El Gran Canària ha buscat bé els avantatges de Shurna, primer, i Beirán, al final contra un castigadíssim Vaulet per trobar un triomf que, amb tota la plantilla a punt, els manresans haurien pogut vendre més car del que ja han venut.



Primer quart molt complet (14-25)

El partit ha començat de manera espectacular per al Baxi, amb una bona defensa i amb un parcial favorable de 0-8, amb quatre punts de Hinrichs, amb triple inclòs, però un tir lliure fallat pel jugador de Minnesota i una pèrdua de Mason han permès estrenar-se el Gran Canària amb esmaixada de Balcerowski i triple de Beirán (5-8).

De tota manera, el ritme era manresà i un 2+1 d'Eatherton i un tir de mitja distància del mateix Mason han donat el màxim avantatge (5-13). Els insulars no estaven encertats en atac i una triangulació l'acabava Hinrichs amb el 5-15, tot i que llavors cometia la segona falta. Aquest fet el notava l'equip a l'inici, perquè ha comportat una reducció de distància, després d'un triple d'Albicy (10-15), però dos bàsquets seguits de Sima han posat el 10-19 i ha fet demanar temps mort a Fisac. La tornada, però, no ha estat bona per als locals. Rafa i Dani Garcia donaven el màxim avantatge (12-23) que es mantenia fins al 13-24 final.



Parcial amenaçador (37-41)

El segon quart ha començat amb desencert total per a tots dos fins que Dani Garcia ha anotat un triple que feia que el Baxi doblés el rival (14-28). Tot i un triple de Dulkys (18-31), el Baxi no sabia aturar un nou element, Kilpatrick, que anotava set punts seguits i, el que era pitjor, forçava la tercera falta d'un Seth Hinrichs que acabava de tornar (25-31).

Amb la tornada d'un Tabu que havia fet un bon primer quart, el ritme bagenc ha baixat en atac, hi havia més errades en la passada i el tir i un altre triple, ara de Shurna, comprimia molt el resultat (28-31, parcial de 10-0 per als grancanaris).

Tot i el temps mort de Pedro Martínez, el ritme no ha millorat. Stevic mantenia el parcial obert (30-31) i un tir lliure de Kilpatrick empataven el resultat (31-31, 13-0 de parcial). Aquest l'ha trencat Mason amb un tir a tauler, tot i que Okoya ha reigualat des de 6,75 metres. L'equilibri era total en aquest moment. Rafa el trencava amb cinc punts seguits (35-39). Sima no aprofitava per eixamplar sota la cistella però Rafa estava embalat i establia el 37-41 definitiu.



Nova escapada avortada (57-59)

Els conceptes es deuen haver repassat al vestidor, perquè el Baxi ha tornat a arrencar bé, primer amb una acció assajada per a Eatherton i després amb punts per Tabu i Vaulet per allargar l'avantatge fins al 39-48, tot i que Mason havia comès la seva quarta falta. El partit ha entrat en una fase d'intercanvi de cistelles i de faltes per ambdues bandes que permetia que el Baxi mantingués la diferència entre els set i els nou punts (43-51, amb un tir lliure de Tabu) i els dos equips en bonus.

Slaughter, molt apagat fins aleshores, reaccionava amb un triple (46-51), però li responia un gran Rafa (46-54) amb la mateixa medicina i Tabu sorprenia des de la mateixa distància (46-57). Quan tot semblava millor, el Baxi ha començat a perdre pilotes i a despistar-se a darrere en dues portes enrere (52-58) que han fet demanar temps mort a Pedro Martínez. Però l'equip estava encallat en atac, amb massa tirs poc seleccionats. Beirán reduïa (54-58) i Slaughter posava el 56-58, tot i que entre ell i Costello fallaven tres tirs lliures. Fins al final, només anotava Sima des de la personal (57-59).



Beirán destrossa a la zona (83-77)

Acabats de tornar, el Gran Canària es posava a davant amb bàsquets de Kilpatrick i Shurna (60-59), que tornava a fer mal des de la línia de tres després de l'enèsima pèrdua manresana (63-59) acompanyada d'un final de possessió que es menjava Tabu.

La tornada de Mason ajudava a les dues bandes del camp, però tot seguit cometia la cinquena falta i havia de marxar. Beirán feia molt mal amb el ganxo (65-61) i, a sobre, una zona visitant fracassava i deixava sol Stevic (67-61 a 5.57).

Eatherton reduïa la distància, i el Baxi defensava bé, però Slaughter feia molt mal amb un triple al límit (70-63). A més, Beirán feia molt mal amb cinc punts seguits, i un gran triple (75-65) i les presses arribaven.

Els àrbitres indicaven tot seguit una tècnica a Rafa Martínez per protestar una falta no indicada en plena fase de nerviosisme visitant (77-67, amb tir lliure de Costello). El Baxi intentava no rendir-se, amb un 2+1 de Hinrichs (77-70) i buscava la seva opció, però Beirán castigava el físic de Vaulet, que es ressentia de la fascitis plantar després d'anotar (80-73, a 1.30). Un bàsquet de Tabu donava opcions (80-75, a 55 segons) i Beirán errava. Novament Tabu anotava dos tirs lliures (80-77, a 32 segons). Llavors, Albicy provocava la quarta del belga i només anotava un tir (81-77, a 28 segons). Llavors Tabu s'ha menjat els 5 segons en un servei de banda i ha estat l'últim clau del taüt.