Frankie Ferrari torna al Congost

El base italo-americà Frankie Ferrari, de 25 anys i 1,85 m d'alçada, vestirà la samarreta del Baxi Manresa fins a final de temporada, un cop ja s'ha desvinculat de l'Unicaja de Màlaga. D'aquesta manera, i tal i com ja va avançar aquest diari, torna al Nou Congost un jugador que va causar un gran impacte en la fugaç estrena amb l'equip bagenc a l'inici de la temporada passada.

Franco Alphonso Ferrari, americà amb passaport italià, ha jugat aquesta temporada a l'Herbalife Gran Canaria i l'Unicaja de Màlaga. Nascut el 20 de desembre del 1995 a Redwood City, a l'estat de Califòrnia, va acabar diumenge el vincle laboral que tenia amb el conjunt andalús, on va substituir diversos jugadors lesionats en els darrers mesos.

Ara, Ferrari arriba al Baxi per ocupar una posició que ha quedat coixa amb la baixa de Dani Pérez, del que no s'espera que pugui tornar a les pistes fins a mitjans de març.

El base torna al Nou Congost després d'arribar-hi per primer cop l'estiu del 2019 i de defensar la samarreta manresana tant a la Lliga Endesa com a la Basketball Champions League. Els seus números -13,5 punts i 6,4 assistències per partit- van deixar una grata impressió a Manresa, però una lesió de llarga durada al peu va propiciar la seva sortida del club.

En la present temporada, Ferrari ha jugat a la Lliga Endesa i l'Eurocup, amb unes mitjanes de 6,9 punts i 2,8 assistències per partit.

Trajectòria de Frankie Ferrari

2014-19 - Universitat San Francisco (NCAA)

2019-20 - BAXI Manresa (Lliga Endesa i Champions)

2020 (agost) - Herbalife Gran Canaria (Lliga Endesa i Eurocup)

2020 (desembre) - Unicaja