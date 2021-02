El Baxi resisteix davant del físic de l'UCAM i celebra la Copa com cal (85-84)

El Baxi Manresa ha assolit una victòria molt treballada en dues parts diferenciades, amb un segon quart molt ben jugat pels locals i una reacció murciana que ha posat en perill el triomf. La celebració pels 25 anys de la Copa acaba amb l'onzena alegria de l'any.



Molta igualtat i un debut (18-18)

El començament del partit ha estat molt fred i amb errades per totes dues bandes. El Baxi ha fallat tres tirs lliures i ha patit molt per anotar cinc punts en tres minuts. Per sort, els murcians tampoc estaven excessivament encertats, amb un triple de Rojas i amb intents de penetració en tot moment. A sis minuts per al final, el resultat era un escarransit 7-7 i el joc, lent i embussat, res a veure amb el 93-103 del partit a Múrcia. Per a l'UCAM, destacava la novetat respecte del duel d'anada d'un James Webb, que ha encistellat el segon triple del seu equip (7-10) abans que Tabu cometés la segona falta i provoqués el debut de Frankie Ferrari.

La seva entrada i la de Janning han provocat un parcial de 5-0 i el primer avantatge local des de la cistella inicial (12-10). El partit ha entrat llavors en una fase de més ritme i anotació i el quart punt de Ferrari i una pèrdua visitant (16-14) ha provocat un temps mort de Sito Alonso. Báez ha incrementat l'avantatge amb una gran assistència novament del californià, però l'UCAM aguantava l'estrebada i empatava a 18 amb un contraatac i dos tirs lliures per acabar el quart.



La velocitat afavoreix el Baxi (42-31)

Ferrari ja s'havia fet amb el comandament de l'equip i ha iniciat el segon període amb una assistència a Janning i acabant un contraatac abans de demanar el canvi (24-20). L'UCAM es mostrava molt erràtic en el tir i un bàsquet de Vaulet donava la màxima diferència (29-22). El Baxi havia agafat velocitat de creuer, amb una jugada de quatre punts de Tabu i un bàsquet posterior servint de fons de Vaulet que ha obligat Alonso a parar el partit amb 35-26 al marcador.

Els murcians han pogut aturar per uns moments l'escomesa amb un triple de Townes, però els últims minuts, novament amb Ferrari a la pista per un Tabu carregat amb tres faltes, han estat frenètics. La velocitat afavoria el Baxi, que ha disparat l'avantatge fins al 42-31 després d'un triple de Báez, resultat definitiu al descans.



Defensa de sucre i remuntada (60-60)

El tercer quart ha començat amb un parell d'errades de Tabu que, a més, ha comès la quarta falta tot seguit amb 44-35. La intensitat superior de l'UCAM en les primeres jugades del tercer període han derivat en un partit embogit, amb errades per totes dues bandes, una anarquia que afavoria un conjunt visitant que tornava a entrar en el partit amb un impressionant alley-hoop d'Augusto Lima (44-39). Eatherton semblava que reaccionava amb una esmaixada, però el ritme era forà i Peter Jok situava el 46-43.

Rafa Martínez tornava a parar el cop amb un triple, però la defensa no funcionava i una nova esmaixada espectacular de Webb (49-47) provocava el temps mort local. Però la defensa seguia fent aigua i Strawberry empatava a 51 i després Jok anotava un espectacular triple que establia un 53-56 davant de la precipitació local. El mateix jugador sudanès ho allargava fins al 54-58, però després li han indicat tècnica i Rafa i Ferrari han aturat el cop (57-58) i, després, un triple de Janning feia que comencés un partit nou de deu minuts (60-60).



Epíleg patit i triomfant (85-84)

El darrer període ha començat amb intensitat per les dues bandes i molta igualtat, desequilibrada per un tir lliure de Sima (65-64). Però tot seguit, Tabu cometia la cinquena falta a 7.04 i Taylor capgirava el marcador amb tres punts seguits, un tir lliure i un contraatac (65-68).

Una antiesportiva ha permès que Janning anotés dos tirs lliures, però una gran acció de Webb tornava a ampliar la distància (67-71, a 5.18). Però la qualitat no es compra, ni es ven, es té i el mateix Matt Janning, un luxe per al Baxi, ha clavat dos triples seguits en transició per al 73-71. El moment el reblava Mason, que feia de base, amb un nou triple, respost per Davis (76-75) metre Eatherton es lesionava en una acció defensiva.

El Baxi es mantenia a davant amb una esmaixada de Sima i un tir lliure de Mason (nou de fallats en aquell moment, 80-78, a 1.35) i el pivot gironí recuperava una pilota precedint dues errades dels dos equips. Llavors, Sima ha anotat un dels dos tirs lliures a 35 segons (81-78). El col·legiat Calatrava ha indicat una falta molt justa a Janning a 22 segons. Radovic només ha anotat un tir lliure (81-79) i Bellas ha fet falta ràpida a Ferrari que ha ficat els dos tirs (83-79, a 20,8 segons). Llavors, Bellas ha transformat una bomba (83-81, a 12,5). L'UCAM li ha fet personal a Báez, que només ficava el segon (84-81), abans que Strawberry errés el triple de l'empat, ben puntejat pel propi Báez i Mason sentenciava, tot i el triple de la temporada de Jordan Davis (85-84).