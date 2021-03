Báez i Tabu seran els jugadors descartats pel Baxi contra el Fuenlabrada

El base Jonathan Tabu i l'ala-pivot Eulis Báez no entraran a la llista de convocats per al partit que disputaran aquest diumenge, dia 14, al migdia el Baxi Manresa i l'Urbas Fuenlabrada. Les molèsties físiques que pateixen tots dos provoquen que hagin estat els descartats per Pedro Martínez, en una decisió que ara ha de prendre abans de cada enfrontament a causa de la profunditat de la plantilla, a la qual només falta el lesionat Guillem Jou.

En la roda de premsa de divendres, Martínez ja va explicar que la situació física d'alguns dels jugadors "ens fan patir" i va condicionar la presència al partit a l'evolució durant les següents hores. Després de l'entrenament de dissabte al matí, s'ha decidit que Tabu i Báez no juguin i, per tant, Deividas Dulkys, que va ser descartat a València, podrà estar disponible per a aquest partit després de dos enfrontaments sense jugar.