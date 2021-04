El Baxi es mostra molt superior i lliga la dotzena victòria (90-76)

El Baxi Manresa ha sumat la dotzena victòria de la temporada en derrotar amb facilitat un Urbas Fuenlabrada que s'ha mantingut en el partit en la primera meitat, però que ha claudicat en l'últim quart. El lituà Sajus, amb 28 de valoració i una doble figura de 15 punts i 11 rebots, i Mason, amb 16 punts, han estat els millors de l'equip.

Joc ràpid i amb molts punts (25-20)

El partit ha començat amb duel d'estils. Els dos alts del Baxi, Eatherton i Sajus i el quatre baix del Fuenlabrada, Eyenga. El lituà del Baxi ha tret partit de l'avantatge i ha anotat quatre punts seguits, i encara perquè ha fallat un tir lliure. A l'altra banda, Eyenga també explotava la lentitud d'Eatherton marcant jugadors ràpids amb cinc punts seguits, i també un tir lliure errat (9-7).

El duel, com s'esperava, era de molts punts, amb un altre 2+1 de Vaulet i una gran assistència de Dani Pérez per al sisè punt de Sajus (14-7). Un altre bàsquet de Mason (16-7) ha fet demanar temps mort a Javi Juárez, a 5.18 per al primer descans. Un triple de Trimble ha iniciat una reacció visitant, continuada per quatre punts seguits del manresà Marc Garcia (17-14, a 3.37). Un triple de Cheatham reduïa la distància fins al 18-17 i el partit començava de nou. Els reserves del Baxi han tingut bons minuts, amb dues accions de mèrit de Sima i un triple de Rafa, reduïts per una bomba d'Emegano (25-20). Janning ha errat el triple final.



Segona escapada (49-40)

Marc Garcia ha iniciat endollat el segon període, amb quatre punts seguits, triple inclòs (25-24). L'ha respost Ferrari de tres, però Garcia estava en gràcia, amb un nou tir de tres sense angle (28-27). Quatre punts seguits de Sajus semblava que obrien forat, però Emegano, des de fora, s'esmerçava perquè la distància no s'eixamplés (32-30) i Trimble empatava a 32.

Eatherton tornava a la pista, i ara per jugar de cinc, no com a l'inici. Responia amb quatre punts seguits, l'últim després de la tercera falta de Sharma en un tap que semblava bo aprofitant una assistència descomunal de Dani Pérez, confirmats per Hinrichs (40-34). El Baxi recuperava velocitat i, tot i un ganxo d'Alexander, cinc punts seguits de Mason, amb un triple, feien recuperar la màxima diferència (45-36) i feien parar el partit a Juárez a 2.19 per al final.

Marc Garcia responia amb un altre triple, però després fallava dos tirs lliures ell i dos Eyenga. S'entrava en una fase de desencert a sota les cistelles que acabava amb esmaixada de Vaulet i un tir lliure anotat i un de fallat per Trimble (49-40).



Alegria en atac, bé en defensa (73-55)

El tercer quart ha començat bé per al Baxi, amb bona defensa i bàsquets de Janning i d'Eatherton. Els madrilenys s'obcecaven amb tirar de lluny i un altre triple, ara de l'ala de Minnesota, posava la màxima diferència (56-40) i obligava Juárez a aturar el partit.

Ha servit perquè el conjunt visitant ha trobat un bon Meindl per reduir la distància fins als dotze punts i després als onze amb un nou triple d'un Marc Garcia que ja sumava 17 punts en aquells moments (60-49). Dani Pérez, sense recanvi en el quart, li donava rèplica (64-49) abans de ser rellevat per Ferrari. El Baxi no ho ha notat, amb una bona cistella passada del nord-americà i un gran 2+1 de Mason (71-52, màxima diferència). Una esmaixada de Sima, a passada del mateix Ferrari, deixava el 73-55 al final del quart.



Tràmit absolut (90-76)

Tot semblava molt decidit, però calia no refiar-se i no deixar forats, com en una porta enrere de Meindl. Responia Janning amb un triple i el partit ara era d'anada i tornada, amb un triple de Ferrari (81-59) seguit d'un altre bàsquet sol de Meindl i de l'enèsim rebot en atac i després d'un tir lliure de Martynas Sajus (84-61), que ja portava 145 punts i 27 de valoració.

La diferència ja era molt gran i el partit corria el risc de perdre el rigor. De fet, els madrilenys ja feia estona que l'havien perduda. Dani Pérez tornava a pista a 4.34 per al final i, en un minut i mig, el Fuenlabrada rebaixava la distància fins als 15 punts (84-69) i provocava que Pedro Martínez aturés el partit.

Hinrichs restablia el ritme tot seguit i Dani eixamplava la distància fins al 90-71, però cinc punts seguits d'Alexander i Emegano maquillaven el resultat fins al 90-76 final.

Deividas Dulkys, que va ser descartat a València, s'esperava que pogués estar disponible per a aquest partit després de dos enfrontaments sense jugar. Finalment, el lituà no ha assistit al matx celebrat al pavelló del Congost.