Aquest diumenge, davant del Fuenlabrada no va jugar ni era al pavelló i aquest dilluns el Baxi Manresa ja ha anunciat oficialment que Deividas Dulkys no seguirà a l'equip. El club ha decidit prescindir del jugador lituà, que va incorporar ja amb la temporada avançada, el novembre passat, per reforçar les posicions exteriors.

En un comunicat, el Bàsquet Manresa explica que "Dulkys i el Baxi separen els seus camins" i li agraeix públicament "la feina feta durant aquests mesos".