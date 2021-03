Així serà la tornada dels abonats del Baxi Manresa al pavelló

El Baxi Manresa ja treballa per tenir-ho tot a punt per quan les autoritats competents permetin que el públic pugui tornar a entrar als pavellons de la Lliga Endesa. D'aquesta manera, el club té preparat un protocol, equitatiu i transparent, pel retorn dels abonats del curs 2020-2021 al Nou Congost.

Primerament, l'entitat agruparà els abonats per defecte per pagaments (normalment famílies). En cas que algun d'ells vulgui reagrupar-se o bé separar-se en funció de amb qui voldrien anar als partits, ho haurà de comunicar al club com a molt tard el dimarts 23 de març.

Un cop tancada aquesta primera fase, el Bàsquet Manresa assignarà a cada abonat un número entre l'1 i el 2405, i tot seguit els comunicarà el número assignat a través del correu electrònic o el telèfon.

Quan tothom hagi rebut el seu número, el club procedirà a realitzar un sorteig públic que determinarà quin número obrirà el bloc d'abonats que assistiran al primer partit. Aquell número i els següents (fins a arribar al límit) hi podrien entrar, i així successivament en els propers. En cas que algú no pugui assistir al partit que li toca i tampoc pugui cedir la seva localitat, el Bàsquet Manresa no podrà garantir el seu trasllat a un altre partit.

Finalment, l'entitat assignarà la localitat on haurà de seure cada abonat, tenint en compte les mesures sanitàries i tipus d'abonaments, i posteriorment els enviarà l'entrada per e-mail. Un cop al pavelló, caldrà que els assistents es cenyeixin a les mesures i protocol anti covid.