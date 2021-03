El Baxi deixa escapar una gran oportunitat a Andorra (92-86)

El Baxi Manresa ha perdut una gran oportunitat per tornar a situar-se vuitè en caure a Andorra en un partit que dominava amb solvència i guanyava per dotze punts a sis minuts per al final. L'encert dels locals en els triples en el tram final del partit i en el temps suplementari i l'excés de llançaments llunyans dels manresans han costat una derrota que fa mal.

Inici encallat (15-18)

Els primers minuts han estat espessos. La defensa andorrana no permetia accions fàcils dels manresans, que han tornat a sortir amb Eatherton de quatre, i tant Parakhouski, com Sajus han adquirit protagonisme. Un triple de Palsson ha donat tres punts a l'Andorra (5-2) i, tot i una safata de Dani Pérez, el base manresà ha comès dues errades i els primers canvis han arribat en un context d'atacs espessos dels dos equips (5-4, a 5.22).

Dos tirs lliures de Vaulet han donat el primer avantatge als bagencs, ampliat per un bàsquet a mitja distància de Mason (5-8). Les defenses seguien superant els atacs quan Hinrichs aconseguia un 2+1 (7-11), però Sajus, un baluard a sota la cistella, cometia la segona falta.

La tornada d'un temps mort ha fet que els dos equips es despertessin en atac. El MoraBanc ha igualat amb un robatori de Sergi Garcia (11-11) que ha precedit un intercanvi d'encerts del qual ha sortit triomfador Sima, el relleu de Sajus, amb cinc punts gairebé seguits (13-18), reduïts per una safata de Llovet.



Explotant la pintura (29-36)

La defensa manresana ha seguit sòlida a la represa i Dani Pérez i un tir lliure de Sima han ampliat la distància fins al 15-21. Eren uns minuts de claredat ofensiva bagenca reblats per una esmaixada de Sima, un triple de Mason i un bàsquet d'Eatherton que han obligat Ibon Navarro a parar el partit (19-28, a 5.23).

El MoraBanc ha trobat punts amb Parakhouski i un triple de Llovet, però Eatherton i Hinrichs responien bé (24-32). Un bàsquet de mèrit de Vaulet donava el màxim avantatge (24-34), tot i el desencert en els triples (1 de 9). La defensa ha tornat a estar bé i un alley-hoop per a Sajus ha situat el 26-36. Sergi Garcia, ha clavat un triple complicat a 5 segons (29-36) abans que Vaulet es mengés l'última bola.



Escapada frenada (53-60)

La tornada ha vist els primers punts de Hannah i una falta antiesportiva de Dani Pérez que ha permès a l'Andorra situar-se a tres punts, amb un rebot en atac de Parakhouski (35-38).Un bàsquet de HInrichs en un rebot ofensiu i els triples de Janning i Ferrari disparaven la distància fins al 37-46, respostos per un altre encert de tres de Palsson.

Eren bons minuts per al base californià, que assistia Eatherton i anotava fins al 43-55, després d'un altre tir de tres.

Un 2+1 de l'ex del Braunschweig eixamplava el resultat a la màxima distància de 13 punts (45-58). El MoraBanc ha reaccionat amb punts de Paulí, Sergi Garcia i Olumuyiwa. El Baxi ja no funcionava en l'ofensiva i perdia rebots en defensa que han fet que el mateix base mallorquí situés el 51-58. Per sort, ha errat un bàsquet fet i Mason ha donat aire, reduït per Olumuyiwa (53-60).



Dotze punts perduts i pròrroga (78-78)

El Baxi no no més ha aturat la sortida del MoraBanc en el darrer període sinó que ha trobat les portes enrere cap a Eatherton i Vaulet per tornar a sobrepassar els deu punts (55-66). Els tirs lliures de Jelínek mantenien els locals en la lluita (58-68) i, tot i tornar a tenir dotze punts de diferència amb el 58-70 d'Eatherton, un parell de males passades de Ferrari i del pivot permetien transicions i un triple del txec reduïa fins al 65-70 a 4.59 encara.

Janning aturava el cop, però l'Andorra estava llançat i els triples de Hanna h i Palsson obrien un nou partit (71-72). Dani Pérez i Hannah intercanviaven tirs de tres (74-75). Hinrichs anotava sota la cistella (74-77) i Mason provocava una falta d'atac d'Olumuyiwa a 1.47. De tota manera, Janning trepitjava la línia de banda i novament Hannah posava el 76-77, a 1.17 amb dos tirs lliures. Les portes enrere mantenien el Baxi. Eatherton eliminava per faltes Olumuyiwa, però fallava un tirs de personal, fet que aprofitava Hannah per empatar a 78. Dani Pérez errava un tir clar. Per sort, Jelínek fallava el triple i el partit anava a la pròrroga.



Un altre parcial en contra (92-86)

Llovet ha protagonitzat l'inici del temps suplementari amb una falta en atac i una altra sobre Mason que ha donat dos tirs, que havien de ser tres, al nord-americà (78-80). Senglin errava un triple i, en canvi, Janning anotava el seu sobre la botzina de possessió per al 78-83. Tot i això, Hannah seguia connectat i també encertava des de la línia de 6.75 (81-83). Mason errava el tir de tres posterior i Parakhouski empatava de nou a 2.30. L'atac posterior de Janning ha estat ben defensat i Senglin donava avantatge al seu conjunt amb dos tirs lliures (85-83, a 1.54).

El Baxi s'obcecava amb els tirs llunyans. Ferrari, tornat a pista errava de tres, però Jelínek també i llavors Janning ha tornat a capgirar el resultat (85-86). A 54 segons, Parakhouski tornava al carrusel amb un rebot en atac i Eatherton fallava un tir obert de tres (87-86), en una acció en què es feia mal Ferrari. A més, Jelínek es revenjava amb un triple que era el primer clau en el taüt (90-86). Janning errava un nou triple desesperat i Llovet posava el 92-86, a 22 segons (14-3 de parcial). Els dos triples intentats al final per Mason ja no han servit per res i, a més, s'han fallat.