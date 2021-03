El Baxi Manresa allarga el contracte de Dani Pérez fins al 2024

Dani Pérez s'ha convertit en una peça clau del Baxi Manresa i el club ha decidit allargar-li el contracte fins al 2024. Així ho han anunciat aquest dilluns des dels despatxos del Nou Congost a través d'un comunicat.

El base de l'Hospitalet de Llobregat (1990) ha signat una ampliació del seu contracte que el lliga a Manresa les properes 3 temporades. El màxim assistent actual de la Lliga Endesa seguirà sent un dels homes importants. Va aterrar a Manresa l'estiu del 2019 per formar parella de bases amb el seu actual company Frankie Ferrari. En aquella primera temporada va jugar una mitjana de 23,6 minuts, 6,6 assistències i 5,7 punts per partit en la Lliga Endesa i la Basketball Champions League. En l'actual temporada juga una mitjana de 24 minuts, assisteix 6,7 cops per partit i anota 7,14 punts.

Es tracta de la primera renovació del Baxi Manresa a mig-llarg termini.