Pedro Martínez: «Potser hem especulat massa amb un avantatge no definitiu»

Després del partit, Pedro Martínez lamentava el resultat. Començava dient que «hem estat bé durant moltíssims minuts, però en l'últim quart potser hem arribat especulant una mica amb una diferència no decisiva. Hem perdut alguna pilota que ha provocat que ells anotessin molt ràpid. Això ha generat desconfiança en el nostre joc i al final l'Andorra ha arribat més fresc. A més, tenen un jugador determinant com Hannah, que no aporta gaire a l'inici però sempre apareix en els moments clau. Ho havíem parlat, però no hem pogut fer res per aturar-lo». Sobre el seu atac en general, «hem estat bé. Potser ens ha faltat encert en el tir exterior, però durant 35 minuts hem fet una bona lectura. És possible que hagi faltat una mica de ritme. Hem estat bé, però ells han tingut un jugador diferencial».

D'altra banda, el millor jugador del Baxi en el partit d'ahir, el pivot Scott Eatherton, també es planyia que «hàgim jugat de manera molt sòlida durant tres quarts, però no ho hem pogut mantenir al final, han pogut córrer i no hem trobat la manera d'aturar-los».

A l'altra cara de la moneda, Ibon Navarro reconeixia que «el partit ha anat com pensàvem que aniria. Sense frescor, sense anotació, patint molt per tantes baixes. Tunde ha vingut malalt, Palsson amb problemes abdominals i hem perdut Paulí. L'últim quart és una qüestió de cor i d'intensitat, i també de voluntat. Pot ser que ells vulguin guanyar molt, però nosaltres ho volem més. Dues recuperacions amb l'entrada de Llovet ens ha donat dues recuperacions. Perdíem de deu i semblàvem morts, però tenim molt cor».