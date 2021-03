Dani Pérez considera «un accident» la lesió que el deixa fora fins a final de temporada

El base del Baxi Manresa, Dani Pérez, ha considerat aquest dijous «un accident» la lesió que es va fer diumenge a Andorra i que el deixarà sense jugar més aquesta temporada. En declaracions al club, el director de joc riberenc recordava que «perseguia Sergi Garcia quan li van fer un bloqueig a Oriol Paulí. Va caure enrere i el seu cap va picar en la meva tíbia. Primer pensava que no m'havia fet res i fins i tot, al final del partit, li vaig desitjar a ell que es recuperés aviat. Al final, ell només tenia un cop al cap i jo, una lesió llarga. Va ser un accident». Dani Pérez admet que «ja no podré tornar enguany i simplement em queda animar l'equip tot el que pugui».

La bona notícia de la setmana, per a ell i per al club, va ser la renovació fins al 2024. Explica que «des que van començar les converses tenia molt clar que volia seguir. Va ser bastant fàcil. Totes dues parts volíem el mateix. Tant de bo tornem a jugar els partits amb públic aviat i els gaudim».

Un dels aspectes positius d'aquesta continuïtat és l'estabilitat que, als 31 anys, dona a la seva carrera. Explicava que «és el club i la ciutat on he estat més temps des que soc professional del bàsquet. Em sento molt a gust aquí, tant jo com la meva família, i aquest és un aspecte que hem valorat per seguir».