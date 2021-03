El Baxi queda a un tir de donar la gran sorpresa (76-77)

El Baxi ha tingut més a prop que mai trencar la ratxa de 23 anys sense vèncer el Reial Madrid a casa. Matt Janning ha tingut, a quatre segons per al final, un triple que hauria pogut estar triomfador, però no ha entrat. Els blancs s'han escapat de la segona derrota de l'any i els manresans han batallat sempre, malgrat la baixa de Dani Pérez.

Resistint gràcies a Ferrari (13-17)

El Baxi ha començat amb Mason de base i amb problemes en atac després dels quatre primers punts de Tyus. El mateix jugador amb passaport alemany ha inaugurat l'anotació local, però el ritme era del Madrid, que trobava tres tirs lliures de Carroll i un d'Alocén per posar un 2-8 engruixit per un robatori del mateix Carroll (2-10). Ferrari ja es preparava quan Tavares ha clavat un tap espectacular a Janning i Alocén ha eixamplat la distància fins al 2-12.

El Baxi ha buscat ofensives més llargues i ha trobat dos tirs d'Eatherton i Hinrichs per al 6-12, però la presència de Tavares intimidava molt les penetracions locals, que es quedaven curtes malgrat que les errades blanques propiciaven que la distància no fos excessiva. El joc no era gens fluïd per cap de les dues bandes. Tyus i Ferrari anotaven després de força estona (8-14, a 1.53). El Madrid castigava el rebot defensiu local i Laprovittola treia una falta per al 8-14 just abans de la reaparició de Jou. Ja en l'últim minut, un triple de Ferrari mantenia el Baxi en el partit (11-16), però hi seguia havent pèrdues. Laprovittola anotava un tir lliure després d'una falta de Báez i Ferrari tancava el quart amb un tros de cistella (13-17).



Bona defensa manresana (32-35)

El segon quart ha començat bé, amb un triple de Báez i un contraatac finalitzat per Jou però que els col·legiats han invalidat tot i consultar una repetició en què s'ha vist que era tap il·legal de Causeur (16-17). Sense Tavares, el duel era ara molt igualat i Eatherton anul·lava un bàsquet de Garuba (18-19). Mason, però, cometia la seva tercera falta en tornar i Dani Garcia entrava a la pista. Tot seguit, Rafa donava el primer avantatge als locals (20-19). El Madrid duia un 0 de 7 en triples i qui l'anotava era el base mataroní per al 23-19.

La defensa manresana era molt intensai Eatherton eixamplava fins al 25-19 abans de concedir un 2+1 a Garuba (25-22). Eren els millors minuts del Baxi, amb una porta enrere cap a Janning (27-22). Amb 29-24, després d'un bàsquet de Sajus, ha tornat Tavares i s'ha notat. Causeur, Taylor i el mateix cap-verdià han igualat a 29. El Madrid ja havia llançat 15 tirs lliures i el Baxi, 2. Causeur anotava el seu setè punt amb el primer triple blanc . Sajus igualava, però Alocén tancava el quart sobre la botzina amb un altre tir de tres (32-35).



Sobrevivint a Tavares (48-54)

El tercer quart ha començat amb intercanvi de triples entre Deck i Eatherton (35-38), però el rebot seguia fent mal i provocava dos tirs de Vukcevic. Tavares anotava i provocava errades bagenques i noves pèrdues (35-42). L'atac manresà tornava a estar molt espès, sense possibilitats per dins, per la intimidació del pivot africà del Madrid, ni encert per fora. A més, Vukcevic trencava el desencert madridista des de 6,75 (35-45) i feia parar el partit a Pedro Martínez.

Les errades en el tir del Madrid evitaven una escapada definitiva, però el Baxi portava tres punts en cinc minuts i mig.

Alocén donava el màxim avantatge (35-47), reduïts per un 2+1 d'Eatherton (38-47). A 1.48 per al final del quart, Tavares marxava a descansar amb 40-49 i els manresans ho aprofitaven, sobretot Ferrari en penetracions (46-52) i, sobretot, Mason amb una gran cistella final (48-54).



A un triple de fer saltar la banca (76-77)

Hinrichs acostava al 50-54 i Laso recorria a Tavares de nou després que el seu equip recuperés sensacions amb un robatori de Deck i una esmaixada d'Usman Garuba (50-58).

Però el partit no estava acabat. Laso no estava content amb la feina de Thompkins i entre Hinrichs i Eatherton posaven la distància en només tres punts, a 4.40 per al final (59-62). L'esperança seguia amb un triple de Vaulet (62-64), però Eatherton fallava el tir per empatar a 3.30. Ara qui feia mal era Deck, amb un ganxo (62-66), però Janning trobava tirs lliures a 2.43 (64-66). En aquesta situació, García González indicava dues faltes més que discutibles a Dani Garcia i a Hinrichs. Deck eixamplava fins al 64-68 i després fins al 66-71 amb un triple, però Mason donava esperança amb un 3+1 (70-71, a 1.40). Novament Deck anotava una safata (70-73) i Dani Garcia ficava un triple espectacular per empatar, ja a l'últim minut. A més, el Baxi recuperava la bola, però Mason fallava de tres.

Causeur ha estat a punt de perdre la bola, però els col·legiats han indicat uns peus involuntaris del mateix jugador alemany que han tornat a donar 14 segons de possessió als blancs amb 14 per jugar. Novament Mason ha fet falta a Laprovittola a 7,7 segons. L'argentí els ha anotat tots dos (73-75). En l'acció de pissarra, Janning ha tingut el triple per guanyar, però ha fallat. Garuba ha anotat els tirs lliures i el Madrid ha respirat, tot i el triple de Dani Garcia de mig camp (76-77).