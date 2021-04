El Baxi, contra les circumstàncies

El Baxi afronta un pas més en el seu duríssim cmí cap als play-off aquest vespre contra el Casademont Saragossa amb més baixes de les que ja arrossegava a la motxil·la. I és que Juampi Vaulet, que ha hagut de ser operat per una fractura a la mandíbula que es va fer dilluns entrenant, i Matt Janning, que ha hagut de viatjar al seu país per una urgència familiar estaran absents del Congost, resten més efectius a un equip ja tocat per les pèrdues de Tabu, Báez i Dani Pérez. Amb tot, el club no descarta que Báez, que ahir ja va entrenar, i Vaulet, que ja té a punt una màscara protectora, puguin ser a la banqueta.

El Saragossa també arriba ferit pels darrers resultats: acumula cinc derrotes consecutives, en la seva pitjor ratxa negativa de la temporada. En aquests últims cinc duels ha encaixat 97,8 punts de mitjana, mostra de la seva fragilitat defensiva. Aquesta setmana, l'ala-pivot Elias Harris, confessava que «anímicament, no és la nostra millor situació ni el nostre millor moment».

El Baxi ja va guanyar a domicili el Saragossa en la primera volta, en un matx que es va decidir gairebé al darrer segon amb dos tirs lliures de Hinrichs, un jugador a qui Pedro Martínez reconeixia ahir, en roda de premsa, el mèrit d'haver hagut d'assumir «més minuts dels que serien ideals», per les baixes a la seva posició. Amb tot,Martínez assegurava que aquell partit no pot ser referència de res, passats tants mesos, ja que ambdós equips han experimentat molts canvis des d'aleshores. Pot servir, si de cas, el potencial ofensiu d'ambdós equips, dels que corren la pista, i que en aquell primer duel van situar-se per damunt dels 100 punts. «Hem de ser sòlids al darrera. Farem tot el que pugui dependre de nosaltres. Jugarem com juguem sempre i n'assumirem les contraindicacions», apuntava el tècnic del Manresa.

El Baxi també alimenta els seus fantasmes. La derrota del cap de setmana contra Obradoiro, després d'anar guanyant per 14 punts en diverses fases del partit, en un final a cara o creu que va sortir bé per als gallecs, se suma al record recent del partit d'Andorra, en què els locals van remuntar dotze punts en els minuts finals per tombar el Baxi. Preguntat, ahir, per si l'equip ha tret conclusions d'aquestes derrotes in extremis després de dominar els partits, Martínez era concís: «Ho hauríem pogut fer millor, començant per l'entrenador. I aquesta explicació podria desenvolupar-la molt més, però no es tracta de fer-nos l'harakiri. Són partits en què hem tingut moments molt bons però en què ens ha faltat confiança i al final no hem tingut la serenor per trobar la manera de guanyar». Martínez, però, recordava que «també hi ha hagut partits que ho hem fet. No seria just dir que sempre ens passa el mateix».

El Saragossa arriba amb el perill potencial de jugadors com l'ala pívot Elias, el llarguíssim pivot Tryggvi Hlinason i l'escorta canadenc amb passaport serbi Dylan Ennis, que en el seu pas per l'ACB ha marcat el seu millor partit justament contra el Manresa, el 2018, quan jugava a l'Andorra. A més, cal comptar amb la bona direcció i el tir exterior de Brussino.

Pedro Martínez es mostra preocupat sobretot «per nosaltres i pel que podem fer per minimitzar els problemes físics que tenim, que no són només els dels que no poden jugar, sinó també dels que estan lluny del seu millor moment per les incidències que hem tingut, com Eulis o Guillem».