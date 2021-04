El Baxi suma la catorzena a costa del Saragossa (92-82)

El Baxi Manresa ha sumat davant el Saragossa (92-82) la seva catorzena victòria de la temporada i es manté viu així en la lluita per aconseguir una plaça per als play-off. Els de Pedro Martínez perdien de 6 a la fi del primer quart, però un parcial de 21-9 en el segon els ha permès manar en el marcador fins al final del matx. Els visitants, això sí, no han posat les coses fàcils als bagencs, que fins als darrers minuts no han pogut sentenciar el partit. Vaulet, que ahir va ser operat de la mandíbula ha jugat i també ho ha fet Baez, mentre que Janning s'ha perdut el duel per un viatge per motius familiars al seu país.