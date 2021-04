El Barça de Pau Gasol, proper escull del Baxi per ser als play-off

Després del triomf del Baxi a casa d'aquest dijous contra el Saragossa, els homes de Pedro Martínez continuen el difícil camí que els pot dur als play-off a casa d'un dels millors equips d'Europa. Aquest dissabte, a les 18 h s'enfronten al Barça d'Adam Hanga i Pierre Oriola i, també, del recentment retornat de l'NBA Pau Gasol.

Els del Nou Congost, novens a la lliga, segueixen tocats per les baixes. Segons el club, caldrà veure l'evolució de l'operació de mandíbula de Juampi Vaulet, així com la de les molèsties de Guillem Jou i Eulis Báez. A més, Frankie Ferrari és dubte per problemes al peu, i Matt Janning segueix als Estats Units per motius personals.

S'enfrontaran a un Barça liderat per Nikola Mirotic, Cory Higgins i Nick Calathes a la pista i per Sarunas Jasikevicius a la banqueta. A més, recentment han sumat l'experiència de Pau Gasol i viuen en una dinàmica llarga de victòries, només trencada per la derrota en el clàssic contra el Rial Madrid al Palau Blaugrana.

El tècnic dels vermells, Pedro Martínez, explicava a la prèvia que: «hem de fer les coses ben fetes, independentment de qui sigui el rival, i ser fidels al que entrenem. No hem d'estar massa pendents del marcador, jugar els 40 minuts amb la mateixa intensitat i fins on arribem».